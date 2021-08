Kanye West partage son dixième album studio ‘Donda’

Après des semaines de peaufinage et d’édition du projet en temps réel avec des commentaires provenant directement des fans, Kanye West a sorti son très attendu dixième album studio Donda. Le projet arrive via GOOD Music et Def Jam.

Avec un total de 27 pistes, Donda a une durée d’exécution de 109 minutes. L’album présente une gamme empilée d’artistes vedettes, dont Ariana Grande et Tony Williams sur “Donda”, The Weeknd et Lil Baby sur “Hurricane”, Young Thug sur “Remote Control”, Kid Cudi et Don Toliver sur “Moon”, Pop Fumée sur “Tell The Vision” et Francis & the Lights et Jay-Z sur “Jail”.

L’album comprend également des apparitions de DaBaby, Marilyn Manson, Chris Brown, Lil Durk, Vory, Lil Yachty, Favio Foreign, Playboi Carti, Syleena Johnson, Travis Scott, Baby Keem, West’s Sunday Service Choir, Jay Electronica, Swizz Beats, Conway the Machine, KayCyy, Westside Gunn, Shenseea, Rooga, le LOX et Ty Dolla Sign.

En juillet, West a organisé la première des trois soirées d’écoute, “Kanye West présente : un événement d’écoute de Donda», en direct devant une foule nombreuse au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, en Géorgie. Le rappeur a fait venir des invités spéciaux et a utilisé son public comme caisse de résonance pour l’album alors incomplet. Après l’événement, West a installé un studio dans l’un des vestiaires du stade, transformant la zone en sa résidence temporaire alors qu’il peaufinait l’album à sa satisfaction.

Début août, West a organisé le deuxième événement d’écoute, “Kanye West présente : la sortie de l’album Donda», également au stade Mercedes-Benz. Le troisième événement, “Kanye West présente : L’expérience de l’album Donda, » a eu lieu quelques jours avant la sortie de Donda au Soldier Field de Chicago.

En l’absence de date de sortie officielle partagée à la suite des événements d’écoute, la sortie de l’album à midi un dimanche a surpris les fans qui ont suivi la musique non conventionnelle de West. processus créatif.

Écoutez le dernier album de Kanye West Donda.