Kanye West partage une photo de sa chambre au stade Mercedes-Benz

Au cas où vous auriez manqué cette mise à jour particulière, Kanye West vit au stade Mercedes-Benz d’Atlanta – le lieu de sa soirée d’écoute Donda – et a, comme TMZ l’a signalé à l’origine, « fait du stade une maison jusqu’à ce qu’il termine son album.

Des sources avaient précédemment déclaré au point de vente que Kanye avait “littéralement emménagé” dans le stade et que son équipe s’était installée avec un studio, des locaux d’habitation et un chef privé. Et maintenant, Kanye a partagé un aperçu de sa chambre sur Insta, et c’est étonnamment simple. Au fur et à mesure, ce que nous avons ici c’est un lit, des baskets, une petite valise, une horloge murale géante, une télé, et pas une fenêtre en vue :

Pendant ce temps, Page Six rapporte qu’il y a aussi une suite dans le bâtiment du stade Mercedes-Benz avec une pancarte officielle du stade placée à l’extérieur de la porte qui dit “Donda Studio au stade Mercedes-Benz”.

Kanye a été vu dans le stade ces derniers jours, et les sources de TMZ disent qu’il a choisi d’y rester après avoir été inspiré par la foule lors de l’événement d’écoute Donda – bien qu’on ne sache pas combien de temps il rentrera dans le stade (probablement jusqu’à l’album est fait). On ne sait pas non plus si Kanye enregistre de nouveaux morceaux pour Donda avant sa sortie, ou s’il met la touche finale à l’album tel qu’il est. Quoi qu’il en soit, apparemment, il considère le 6 août comme date de sortie de Donda (il était à l’origine censé sortir après la soirée d’écoute). J’ai hâte, tbh !

