Kanye West profite d’un rendez-vous avec l’actrice Julia Fox à Miami

Kanye West revient dans le pool de rencontres.

Après avoir déclenché des rumeurs avec le modèle Instagram Yasmine Lopez, le rappeur nouvellement célibataire a été aperçu à un rendez-vous avec l’actrice de Uncut Gems, Julia Fox. Les deux ont dîné au restaurant Carbone à Miami le jour du Nouvel An.

Vous aviez l’air de passer un bon moment, mais ce n’est rien de grave. Selon TMZ, le célibataire milliardaire « embrasse la vie de célibataire ».

Malgré les appels à reconquérir Kim Kardashian, Ye passe à autre chose. Il s’est récemment rendu au Belize avec J Prince et a fêté l’anniversaire de J Mulan au restaurant James Harden’s Thirteen à Houston, où il a été vu en train de faire la fête avec Yasmine Lopez. Vendredi soir, lui et Future ont sonné en 2022 lors d’une fête du Nouvel An qu’ils ont co-organisée à Miami.

Des sources disent à TMZ que Ye « semble plus heureux maintenant qu’il ne l’a été depuis très, très longtemps ».

Il a récemment rompu avec le mannequin Vinetria après seulement quelques mois de relation. Avant cela, il était lié au mannequin Irina Shayk.

Kanye a fait plus d’apparitions publiques après que Kim ait clairement indiqué qu’elle poursuivait leur divorce. Plus tôt ce mois-ci, la magnat de Skims a demandé à être légalement célibataire de son mari.

Mais sa famille reste une priorité. Juste avant Noël, il a acheté la maison juste en face de Kim et de leurs quatre enfants à Hidden Hills, en Californie. Il a payé 4,5 millions de dollars pour le rénovateur de 3 600 pieds carrés et prévoit de le rénover.