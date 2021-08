Kanye West recrute Marilyn Manson pour l’événement ‘Donda’ malgré les scandales d’agression sexuelle de Rocker

in

Kanye West a organisé un autre de ses événements d’écoute Donda jeudi, et le rappeur a recruté Marilyn Manson pour en faire partie, malgré les scandales d’agressions sexuelles du rockeur. La troisième soirée d’écoute de West a été diffusée en direct depuis le Soldier Field de Chicago, où il a fait construire une réplique de sa maison d’enfance sur le terrain. Sous le regard des fans, on pouvait voir Manson debout sur le porche de la maison, aux côtés de Manson et DaBaby, qui a récemment été critiqué pour des commentaires homophobes.

Manson fait actuellement face à un certain nombre d’allégations d’agression sexuelle. Récemment, l’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, a déposé une plainte pour agression sexuelle contre Manson, affirmant que la chanteuse l’avait violée au cours de leur brève relation. Il fait également face à des allégations d’agression distinctes de la part d’une autre ex-petite amie, sans nom, qui a également déposé une plainte contre lui. Le nouvel examen de la relation de Manson a commencé en février, lorsque l’actrice Evan Rachel Wood, son ex-fiancée, l’a désigné comme son agresseur.

Kanye West a fait sortir DaBaby et Marilyn Manson lors de son événement en direct #DONDA. Marilyn Manson fait actuellement face à plusieurs poursuites pour agression sexuelle. https://t.co/TSi8M27923 – Pop Crave (@PopCrave) 27 août 2021

Écrivant dans un article sur les réseaux sociaux, Wood a partagé: “Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé à me soigner quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années.” Elle a ajouté: “Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine d’autres vies. Je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne se taisent plus.”

Sa déclaration a incité de nombreuses autres femmes à présenter des allégations contre Manson, qu’il a toutes niées. De nombreuses célébrités du monde du rock ont ​​depuis exprimé leur soutien à Wood, y compris Wes Borland de Limp Bizkit, qui a joué de la guitare avec Manson pendant une brève période. “J’étais là quand il était avec Evan Rachel Wood, j’étais chez lui, ce n’est pas vraiment cool. C’est tout ce que je vais en dire”, a déclaré Borland lors d’un événement en direct. “Désolé d’emmener ça dans un endroit sombre, mais ce type est annulé, au revoir, ne laissez pas la porte vous frapper en sortant.”

Manson a fait face à des accusations de voies de fait à la suite d’un incident de 2019, dans lequel il est accusé de “[shooting] sa morve” sur une camérawoman qui filmait son concert. En juillet, le rockeur de choc s’est rendu après de récentes accusations d’agression, puis a été libéré sans caution. Manson s’est rendu au LAPD dans l’enceinte d’Hollywood, ce qui a été accepté par le New Hampshire police, où les accusations de voies de fait ont été déposées.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org