Kanye West répond au claquement apparent de Drake, Stoking Feud

Kanye West a posté une capture d’écran d’un SMS qu’il avait apparemment envoyé à Drake samedi, indiquant que leur querelle ne ralentirait pas de si tôt. Les deux rappeurs se tirent dessus depuis des années dans des chansons, sur les réseaux sociaux et dans la presse, et Drake a récemment relancé le bœuf dans une chanson. La réponse de West était un mème Joker, de toutes choses.

West a publié une capture d’écran d’un chat de groupe iMessage avec 9 participants, dont lui-même et le rappeur Pusha T. Les fans semblaient être d’accord pour dire que le dernier message avait été envoyé de West à Drake, avec les autres utilisateurs comme témoins. C’était une photo de Joaquin Phoenix en costume de Joker, accompagnée d’un message disant : “Je vis pour ça. . Je vous promets.”

La publication a recueilli plus de 800 000 likes en quelques heures seulement, ainsi que de nombreux commentaires. Bien que West l’ait publié sans légende, les fans ont laissé leurs propres réflexions sur ce que cela signifiait et sur qui d’autre pourrait être inclus dans la discussion de groupe. Beaucoup ont pesé sur la querelle entre West et Drake.

“Les mecs traversent son arc Joker”, a écrit une personne. Un autre s’est demandé : « Qu’est-ce que cela signifie Kanye ? Tandis qu’un troisième ajoutait : “Quelqu’un peut-il me dire qui est tout le monde là-dedans ?”

West répondait probablement au récent couplet de Drake sur la chanson “Betrayal” de Trippie Redd. Les fans étaient assez confiants dans le fait que Drake faisait référence à West lorsqu’il a rappé: “Tous ces imbéciles, je suis costaud que je connais à peine / Quarante-cinq, quarante-quatre, (épuisé), laissez-le partir / Vous ne changez pas ‘ s – pour moi, c’est gravé dans la pierre.”

La chute du nom semblait faire référence à la date de sortie en constante évolution de West pour son prochain album Donda. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles West attendait la sortie de l’album de Drake pour qu’il puisse sortir Donda le même jour, volant une partie de la couverture médiatique et des feux de la rampe à son rival.

Bien sûr, le mauvais sang entre West et Drake remonte à bien plus loin que cela, commençant sans doute sérieusement avec les rumeurs selon lesquelles Drake aurait eu une liaison avec l’ex-femme de West, Kim Kardashian. Ces rumeurs ont été complètement démenties, et il y a eu d’autres moments de tension entre les deux rappeurs malgré tout. Jusqu’à présent, Drake n’a pas commenté la publication cryptique de West sur Instagram.