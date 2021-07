Kanye West resterait au MB Stadium d’Atlanta pour terminer ‘Donda’ .

Kanye West vivrait au stade Mercedes Benz d’Atlanta pour terminer l’enregistrement de son 10e album studio, DONDA.

West a organisé une soirée d’écoute à l’intérieur du stade jeudi et serait resté sur place depuis. TMZ rapporte que des fans ont vu le rappeur-producteur superstar arborant le même ensemble rouge qu’il portait lors de sa soirée d’écoute – jusqu’au bas inhabituel qu’il portait sur la tête.

Le rappeur-producteur superstar Kanye West vivrait au stade Mercedes Benz d’Atlanta pour terminer l’enregistrement de son 10e album studio, “DONDA”. (Photo de Brad Barket/. pour Fast Company)

Selon le rapport, Kanye West dispose d’un espace d’enregistrement, de logements et d’un chef personnel dans l’arène préparant ses repas, restant sur place après avoir été inspiré par la foule lors de sa soirée d’écoute la semaine dernière. Le rappeur-producteur a offert 5 000 billets aux professeurs, au personnel et aux étudiants de certains HBCU d’Atlanta, notamment l’Université Clark Atlanta, le Centre théologique interconfessionnel, le Morehouse College, le Morris Brown College et le Spelman College.

L’événement à guichets fermés a été diffusé en direct sur Apple Music.

« Donc, #KanyeWest a passé ces dernières années à fréquenter un suprémaciste blanc qui a tenté de déclencher une guerre raciale et vous allez toujours faire la promotion de son album comme si rien de tout cela ne s’était produit ? Très bien alors » pic.twitter.com/HpTuQ0UMwX – Etan Thomas (@etanthomas36) 23 juillet 2021

Comme indiqué précédemment, West a annoncé la sortie de l’album – initialement prévue pour le vendredi 23 juillet, maintenant reportée au vendredi 6 août – avec une publicité pour Beats by Dre, qui met en vedette la star du morceau. Sha’Carri Richardson.

Dans la publicité – qui a fait ses débuts lors du match de la finale de la NBA mardi soir – Richardson est en train de s’échauffer pour courir avec les écouteurs Beats Studio Buds pendant que « No Child Left Behind », le nouveau morceau de West, joue. La chanson présente un orgue obsédant et West chante à plusieurs reprises : « Il a fait des miracles sur moi.

Bien que l’album ne soit pas terminé, les fans étaient ravis des retrouvailles de Kanye West et de son ancien collaborateur fréquent : Jay Z. Sur la chanson « Devine qui va en prison ce soir ? », le magnat du rap a semblé critiquer le soutien passé de West à l’ancien président Donald Trump.

“Je lui ai dit d’arrêter tout ce bonnet rouge, on rentre à la maison”, rappe le Rock & Roll Hall of Fame sur le dernier morceau de DONDA. Les fans ont également été ravis par une autre ligne du vers de Hov: “Ce pourrait être le retour du trône / Hova et Yeezus, comme Moïse et Jésus.”

