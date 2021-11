Kanye West continue d’essayer de faire revenir son ex-femme, Kim Kardashian. Maintenant connu sous le nom de Ye, le rappeur de DONDA s’est rendu sur Instagram avec une « prière d’action de grâce » et il s’agissait de la façon dont il avait échoué dans son mariage. Il semble qu’il ait été inspiré par le dernier plaidoyer après avoir emmené son fils Saint à son premier match de football. « Mon mini-moi est un mélange de deux de mes choses préférées. Le visage de ma femme et moi. Tout ce à quoi je pense chaque jour, c’est comment je reconstitue ma famille et comment je guéris la douleur que j’ai causée », a-t-il déclaré. dans le post de cinq minutes sur Kardashian. « Je prends la responsabilité de mes actions. Nouveau mot d’alerte : actions erronées. La seule chose que tous mes succès et échecs ont en commun, c’est moi. »

Tout au long de la prière, Ye a expliqué à quel point son tempérament avait joué un rôle énorme dans les retombées de son union. Il a également dit qu’il buvait trop pour aider à soulager son propre stress, dont il laisse entendre qu’il s’en prend à Kardashian. Tout au long de la longue diatribe, Ye est passé entre être sérieux et se moquer de ses propres problèmes. « Je sais qu’aucun d’entre vous n’aurait jamais imaginé cela, mais parfois je crie et ce cri aurait pu m’aider à dénoncer tous ceux qui doutaient de moi en musique, mais ce cri ne m’a pas aidé à garder ma famille unie », a-t-il ajouté.

Comme on le sait, Ye a résisté à la prise de médicaments pour soulager les symptômes provoqués par son trouble bipolaire. Kardashian a également mentionné cela, Ye déclarant dans une tristement célèbre diatribe sur Twitter qu’il avait refusé le médicament et s’était apparemment rendu au MMIA après que ses beaux-parents aient voulu le faire incarcérer. Ye a également partagé une photo en noir et blanc de lui et Kardashian partageant un baiser.

« J’ai été placé sous médication lourde », se souvient-il. « Depuis lors, j’ai continué à prendre des médicaments, ce qui m’a rendu vulnérable à d’autres épisodes, que ma femme, ma famille et mes fans ont dû endurer. »

Étonnamment, Ye a également fait référence à la façon dont son affiliation politique à Donald Trump a fait des ravages dans son mariage. Kardashian n’a jamais dit catégoriquement qu’elle n’était pas d’accord avec Ye, mais elle a dit qu’elle le respectait suffisamment pour lui permettre d’avoir ses propres opinions qu’il défendait. Ye dit à huis clos, Kardashian était moins que ravi.

« Étant une bonne épouse, elle voulait juste me protéger, moi et notre famille. J’ai fait de moi et de notre famille une cible en ne m’alignant pas sur la position politique d’Hollywood, et c’était difficile pour notre mariage », a-t-il déclaré. « Ensuite, je me suis présenté à la présidence sans préparation adéquate et sans alliés de part et d’autre. J’ai embarrassé ma femme en présentant des informations sur notre famille lors de la seule et, Dieu merci, de la seule conférence de presse. »

Ses derniers commentaires surviennent quelques jours seulement après avoir pris le micro lors de l’événement annuel de Thanksgiving de la Mission de LA et pour partager qu’il pense que Dieu restaurera son mariage. « Le récit que Dieu veut est de voir que nous pouvons être rachetés dans toutes ces relations », a-t-il déclaré en partie. « Nous avons fait des erreurs. J’ai fait des erreurs. J’ai fait publiquement des choses qui n’étaient pas acceptables en tant que mari, mais en ce moment, pour une raison quelconque – je ne savais pas que j’allais être devant ça micro – mais je suis ici pour changer le récit. » Des semaines plus tôt, il avait dit à Drink Champs qu’il voulait que sa famille soit réunie, ajoutant qu’il sentait que Kardashian subissait des pressions de la part de son entourage pour mettre fin à leur relation. Comme cela a été largement rapporté, Kardashian est apparemment en couple avec la star de SNL Pete Davidson.