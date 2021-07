Kanye West revient sur Instagram avec un hommage à ses enfants et à ceux de Kim Kardashian

Kanye West est enfin de retour sur Instagram. Selon Page Six, son premier post de retour comportait un carrousel de photos. Dans le diaporama, West a rendu hommage à ses quatre enfants – North, Saint, Chicago et Psalm. Il partage ses quatre enfants avec son ex-femme, Kim Kardashian. West et Kardashian ont annoncé leur séparation plus tôt cette année après presque sept ans de mariage.

West a posté quelques photos en gros plan de lui portant deux colliers à maillons cubains. Les deux bijoux étaient ornés des noms de ses enfants en lettres gothiques. Ce n’était pas la seule partie à la mode de son ensemble. Page Six a noté qu’il portait un pantalon en cuir Saint Laurent, une veste Bottega Veneta, des lunettes de soleil Rick Owens, des bottes Bottega Veneta et des chaussettes Nike. La publication a même souligné que le look du rappeur était plus cher, car l’ensemble de la tenue totalise plus de 5 000 $.

Le retour de West sur Instagram coïncide avec la sortie de son prochain album, Donda. Selon Pitchfork, le rappeur a précédemment taquiné que Donda (qui s’appelait alors Donda: With Child) sortirait en juillet 2020. Cependant, il n’a pas sorti l’album. Il a sorti un album studio pour la dernière fois en 2019 avec Jesus Is King. Sa chorale du service du dimanche a ensuite publié Jesus Is Born le jour de Noël de la même année.

Sa dernière publication sur Instagram intervient également des mois après qu’il a été signalé que lui et Kardashian s’étaient séparés. En février, Kardashian a demandé le divorce. La star de télé-réalité a ensuite partagé ce qui a conduit à leur divorce lors de L’incroyable famille Kardashian. Le magnat de KKW Beauty a déclaré que leur décision de divorcer n’était pas une décision qu’ils avaient prise facilement. Elle a expliqué: “Ce n’était pas comme une chose spécifique qui s’est produite de part et d’autre. Je pense que c’était juste une divergence générale d’opinions sur quelques choses qui a conduit à cette décision, et en aucun cas je ne voudrais que quelqu’un pense que je l’ai fait ‘ Je n’ai pas tout donné ou je n’ai pas essayé.”

Au cours de l’épisode, Kardashian a poursuivi en disant qu’elle n’approfondirait pas leur relation à la télévision. Elle a ajouté qu’elle aura toujours de l’amour et du respect pour son ex, d’autant plus qu’ils partagent des enfants. La star de KUWTK a déclaré : “Je le respecte tellement, et … je serai pour toujours le plus grand fan de Kanye. C’est le père de mes enfants. Kanye fera toujours partie de la famille.”