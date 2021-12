Kanye West, Rihanna et d’autres assistent au service commémoratif de Virgil Abloh

Un service commémoratif privé pour un créateur de mode visionnaire Virgile Abloh a eu lieu lundi au Museum of Contemporary Art de Chicago.

Des célébrités dont Kanye West, Kim Kardashian West, Rihanna, A$AP Rocheux, Canard, Kid Cudi et Franck Océan faisaient partie des personnes présentes, selon TMZ.

Virgil Abloh assiste au vernissage de son exposition « Figures of Speech » le 4 novembre 2021 à la caserne des pompiers de Doha, au Qatar. Abloh est décédé le 28 novembre d’un angiosarcome cardiaque, une forme rare et agressive de cancer. (Photo de Craig Barritt/.)

Tyler le créateur aurait parlé aux personnes en deuil rassemblées et il a pleuré en réfléchissant à sa relation avec Abloh. Lauryn Hill a également été repéré par le site de potins chantant lors de l’événement et essuyant des larmes.

TMZ a surpris plusieurs célébrités en dehors du service – la plupart étaient vêtues de tenues funéraires noires. West originaire de Chicago a été aperçu à l’extérieur, où il a signé plusieurs autographes pour les fans en attente.

Rihanna et A$AP Rocky ont assisté au service commémoratif de Virgil Abloh au Museum of Contemporary Art de Chicago hier (6 décembre 2021). via Backgrid. pic.twitter.com/lpzEmKnqOo – Fenty Headlines (@FentyHeadlines) 7 décembre 2021

Abloh, qui était également originaire de Chicago, aurait rencontré West en 2002. Les deux seraient ensuite stagiaires chez Fendi, où le rappeur étudiait également le design. West a ensuite nommé Abloh directeur créatif de son agence de création, Donda, selon un profil et une chronologie de 2018 dans le magazine Vogue.

Architecte de formation, Abloh était titulaire d’un diplôme de premier cycle en génie civil de l’Université du Wisconsin-Madison et d’une maîtrise en architecture de l’Illinois Institute of Technology.

En 2011, il a fait de la direction artistique pour l’Occident et Jay Z Regardez l’album et la tournée de Throne.

En 2013, Abloh a lancé sa propre marque de mode, Off-White, qui a ensuite fait son entrée dans l’espace de la mode masculine et féminine. En 2017, année majeure pour Abloh, il collabore avec Jimmy Choo et Jacob the Jeweler, puis Nike. L’année suivante, il est nommé directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton.

Abloh est décédé le 28 novembre d’un angiosarcome cardiaque, une forme rare et agressive de cancer. Il a été diagnostiqué en 2019 et, malgré le pronostic sombre, a continué à travailler tout en suivant un traitement jusqu’à sa mort.

Dans un communiqué commun, LVMH, Louis Vuitton et Off-White ont déclaré : « Nous sommes tous choqués après cette terrible nouvelle. Virgil n’était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, c’était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse.

