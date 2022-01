Kanye West, sa petite-amie aurait une histoire avec Kim Kardashian | .

Il parait Kim Kardashian et son nouveau petit ami devient sérieux, selon un initié proche du couple, les deux sortent ensemble et envisagent peut-être un avenir où ils se retrouveront à profiter de la compagnie de l’autre.

Rappelons que ce type de des couples Ils sortent, s’amusent, se rencontrent et finalement ne finissent pas dans une relation sérieuse ensemble, je pensais que ça allait arriver avec Kim Oui pete davidson.

De plus, on sait aussi que Kanye West sort avec Julia Fox, qui est reconnue pour son rôle dans le film « Gemmes non coupées« , près de Adam Sandler.

On dit que ce couple a aussi fière allure ensemble, ils viennent de sortir d’une relation qui les a aidés à se rétablir, on pense qu’ils sont des âmes sœurs.

Mais il y a toujours un situation intéressante et quelque chose qui vous donne encore plus drame à la question, et il y a quelques photographies de Pete Davidson et Julia Fox ensemble, donc les internautes ont fait des théories sur ce qu’ils sortaient avant.

Et c’est que ces deux personnages ont joué Barbie et Ken sur une couverture de 2019, même si Julia n’avait qu’un second rôle dans la séance photo.



Julia Fox a déjà participé à une session avec Pete Davison.

C’était sous la direction de Tommy Dorfman, puisqu’ils pensaient au projet qu’ils pensaient qu’elle était Barbie, la belle poupée, quand elle est arrivée, elle était chargée de l’interpréter et elle l’a fait à merveille.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si la relation de ces deux joue quelque chose au-delà du professionnel, en fait, ils ne sont pas suivis sur les réseaux sociaux et il n’y a aucune preuve qu’il en soit ainsi.

Il semble qu’il ne s’agisse que de quelques rumeurs, et ce serait très intéressant si c’était vrai, ce serait une énorme coïncidence et bien sûr cela provoquerait beaucoup plus de controverse qu’il n’en provoque déjà avec cette photo qui circule sur les réseaux sociaux .

Malgré le fait que Kim Kardashian et Kanye West formaient le plus beau couple de l’histoire, les choses ont pris fin et comme on peut le voir les deux ont décidé de passer à autre chose, une excellente décision de la part de chacun d’eux.