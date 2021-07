Kanye West s’agenouille à son concert pour “avoir perdu sa famille”

Mis à jour 24/07/2021 – 14:21 Toujours optimiste Luis de la Fuente analysé la situation de l’équipe espagnole avant le match contre Australie. Illusion: “Vous pouvez me voir sourire. Nous sommes toujours très excités, heureux et impatients du match très important que nous avons demain. L’esprit et l’atmosphère dans le vestiaire sont fantastiques, vous pouvez […] More