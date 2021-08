Kanye West s’apprête à jouer le livestream ‘Donda’ à Soldier Field

Après avoir joué Donda pour les foules au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, Kanye West présentera le spectacle à Soldier Field à Chicago le 26 août. Bien que l’album ne soit pas encore sorti, les fans pensent que ce dernier spectacle pourrait précéder la sortie très attendue du projet.

Le 5 août, Kanye a orchestré un livestream extravagant diffusé sur Apple Music. Après avoir montré des images de lui-même et de son équipe travaillant sur l’album dans une petite pièce, ‘Ye a partagé la dernière version de son nouveau LP pour un autre public du Mercedes-Benz Stadium. Kanye a également confirmé qu’il vivait au stade pendant la fin de l’album.

Pendant le stream du 5 août, Young Thug et Kid Cudi a fait des apparitions sur une chanson précédemment partagée que les fans ont intitulée “Remote”. Cette performance de Donda comprenait également un certain nombre de nouvelles chansons, dont une avec Lil Yachty et Lil Durk. The Weeknd a également fait une apparition, tout comme Jay Electronica et Le Lox, qui viennent de sortir de leur spectaculaire performance de Verzuz.

À la fin du spectacle, West a lévité hors du stade, tiré de la scène par un ensemble de fils. Selon les rapports, cette performance était beaucoup plus théâtrale que la précédente interprétation du 22 juillet.

À cette date, les fans du monde entier ont regardé Kanye parcourir une scène blanche dans une tenue rouge vif via un livestream également gracieuseté d’Apple Music. Peu de gens peuvent retirer un manteau bouffant au milieu d’un été à Atlanta, mais Kanye a bercé le look avec facilité. Le flux de l’album a créé le buzz sur Internet, car les fonctionnalités invitées entendues lors de la soirée d’écoute comprenaient petit bébé, Jay-Z, et plus encore. Fans de Regarder le trône sera ravi de voir les retrouvailles de West et Jay-Z après qu’une querelle assez publique les ait empêchés de collaborer pendant de nombreuses années.

West a d’abord confirmé que son suivi tant attendu de 2019 Jésus est roi au cours d’une Publicité Beats by Dre, qui a été diffusé pendant les finales NBA. West a marqué et édité l’annonce, qui met en vedette la star américaine de la piste Sha’Carri Richardson. La publicité comportait également un extrait de “No Child Left Behind”, une nouvelle chanson de l’album. Dans la publicité, on peut entendre West chanter « Il a fait des miracles sur moi » alors que Richardson se prépare à courir.

Écoutez le meilleur de Kanye West sur Apple Music et Spotify.