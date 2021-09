Kanye West se penche sur la tenue de gala du Met All-Black de l’ex-femme Kim Kardashian

Kanye West n’a peut-être pas assisté au gala du Met 2021 avec son ex-épouse Kim Kardashian, mais cela ne l’empêche pas de montrer son soutien à son ensemble de tapis rouge. Alors qu’elle sortait sur le tapis rouge lundi soir, Kardashian a enfilé une tenue entièrement noire de la tête aux pieds de la maison de couture de luxe Balenciaga, avec la créatrice de l’ensemble, Demna Gvasalia, vêtue de la même manière dans le dos à ses côtés.

Quelques jours après cette marche à couper le souffle sur le tapis rouge, West s’est tourné vers les médias sociaux avec une subtile démonstration de soutien à son ex-femme, dont il s’est séparé en février après six ans de mariage. Dans son deuxième post sur son compte Instagram depuis qu’il a été effacé au milieu de la sortie de Donda, l’artiste de “Touch the Sky” a partagé deux photos de Kardashian dans son look Met Gala, qui masquaient complètement son visage. Bien que West n’ait pas tagué Kardashain dans la publication – il l’a récemment abandonnée sur les réseaux sociaux – il a fourni une légende limitée composée d’un emoji de chèvre, peut-être un clin d’œil à Kardashian étant le “plus grand de tous les temps” dans son oui. “

Alors que le tapis rouge du gala du Met 2021 a débuté lundi soir au Metropolitan Museum of Art de New York, Kardashian a attiré beaucoup d’attention pour son look Balenciaga. Alors que le Met Gala est traditionnellement surnommé la plus grande soirée de la mode, le look en avait beaucoup sur les réseaux sociaux, faisant des comparaisons hilarantes avec tout, d’un détraqueur de Harry Potter au “panneau de salle de bain pour femmes”. Alors que les mèmes continuaient à affluer, Kardashian s’est tournée vers les réseaux sociaux pour défendre sa tenue et son lien avec le thème de la soirée “En Amérique : un lexique de la mode”.

“Qu’y a-t-il de plus américain qu’un t-shirt de la tête aux pieds ?!”, a-t-elle demandé dans un article sur les réseaux sociaux. Le message comprenait plusieurs images du tapis rouge du Met Gala, ainsi que des photos des coulisses de la nuit. Kardashian a également depuis repartagé plusieurs publications sur les réseaux sociaux applaudissant le look de son histoire Instagram.

Selon une source qui a parlé à E! News, le look tout noir de Kardashain a été inspiré par West, qui a été celui qui a présenté Kardashian à Balenciaga. La source a déclaré que la musicienne avait “contribué à la relation nouvellement formée entre elle et Balenciaga” et a expliqué que “ce regard sur Kim est comme une nouvelle sous-culture et une nouvelle déclaration de mode. Pas de logo, pas de visage, mais tout le monde sait que c’est elle… Kanye lui a donné le courage de pousser la créativité et l’imagination des gens à travers l’art. C’est la confiance ultime.”