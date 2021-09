Kanye West se prépare pour une nouvelle gamme d’articles ménagers et des fichiers pour la marque

in

Kanye West semble canaliser son intérieur Martha Stewart — à la suite d’un énorme succès musical, il franchit une étape cruciale vers le lancement de sa propre gamme … de produits ménagers.

Dis quoi ? Oui, selon les documents juridiques obtenus par TMZ, la société de Ye, Mascotte Holdings, Inc., a déposé une demande de marque pour apposer le nom « Kanye West » sur une multitude de produits pour la maison.

On ne sait pas si sa quête de changer légalement de nom to “Ye” affectera cette nouvelle entreprise … mais certains des produits qui porteront son nom, d’une certaine manière, comprennent des rideaux de douche, des tentures murales en textile, des serviettes, des sets de table et des couvertures. Beaucoup de couvertures.

Les documents précisent que la société de Ye veut fabriquer des couvertures de lit, des couvertures, des couvertures de golf… en utilisant du cachemire, de la polaire et de la soie.

Kanye a conçu sa maison Hidden Hills avec Kim Kardashian … un projet qui a pris plusieurs années et a finalement été présenté dans Architectural Digest.

Il convient de noter … Kim semblait se diriger vers cette même route. La compagnie de Kim marque déposée docs l’année dernière pour verrouiller “KKW Home”. Sa demande incluait beaucoup des mêmes produits que ceux de son ex-mari – serviettes, rideaux/doublures de douche, draps, draperies, couettes et oui… couvertures.

Qu’ils soient se remettre ensemble ou pas… une chose est sûre, ces deux-là sont en quête de conquête du monde de la consommation.

La demande de marque de Kanye fait suite à l’écraser sur Apple Music avec son 10e album studio, “Donda”. #CantStopWontStop.