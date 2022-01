Kanye West sort avec Julia Fox pour ennuyer Kim… comme ils disent. OH MON DIEU! KUKURAMA !! Kanye, je veux dire, Ye est clairement blessé et sa romance avec Julia Fox n’est qu’un complot pour contrarier Kim. Bahahahahahahah… d’accord.

La romance de Ye avec « New York cool girl » Julia Fox a été déclenchée par la liaison des Kardashian avec la star de Saturday Night Live Pete Davidson, ont révélé des sources à Page Six.

« C’est un travail qui a désespérément besoin d’attention. Il n’y a pas d’autre explication quand il choisit de rendre public (avec Fox) « – a déclaré une source.

Une autre source (parce qu’il y a toujours beaucoup de voix, vous savez, dans la tête) a insisté sur le fait que West était très blessé après que les Kardashian ont quitté Davidson. Le rappeur a chanté pour que Kim revienne avec lui, alors qu’il sortait même avec d’autres femmes.

« Publiquement, il se bat pour retrouver sa famille, mais ensuite il semble lié à toutes ces femmes différentes. C’est tres etrange. »

Bien! Kuku ne sait pas quoi faire pour attirer l’attention de Kim, sa muse, sa Maria Antoinette… attendez, Julia n’était pas sa nouvelle… ok, peu importe !

Comme vous le savez, maintenant Kanye sort avec Julia Fox, qui a même écrit un essai « spontané » pour Interview Magazine, où il a raconté à quel point « merveilleuse et naturelle sa romance coule » avec « Ye » … bien sûr ! Et comptez, omg, puisqu’il lui a donné toute une suite pleine de vêtements au deuxième rendez-vous, qui fait ça au deuxième rendez-vous ? Il y avait aussi des photos, car Hello! Kanye a un photographe avec lui 24h/24 et 7j/7… pour tout documenter, absolument tout.

D’accord, ils disent que Kanye West sort avec Julia Fox pour faire chier Kim.

Pendant ce temps, Kim traîne avec son Beetlejuice, mais elle ne poste pas une seule photo avec son petit ami, parce que… les gars, elle est… privée.