Kanye West sort avec l’actrice Julia Fox à Miami

Kanye West est remonté sur le cheval, parce qu’il est de retour dans le jeu des rencontres.

Kanye et actrice julia renard a frappé le restaurant Carbone à Miami samedi soir, et il s’amusait clairement.

Nos sources Ye nous disent que ce n’est rien de grave, mais qu’il embrasse la vie de célibataire … ceci après que Kim ait clairement indiqué qu’elle allait divorcer.

Kanye est sorti beaucoup ces derniers temps, du Belize à Miami et ailleurs, alors qu’il réorganise sa vie de célibataire.

Comme nous l’avons signalé, il était récemment sorti faire la fête avec le mannequin IG Yasmine Lopez, bien qu’on nous dise que ce n’était pas un rendez-vous. Il se trouve qu’ils étaient à la même fête, mais quand même, il continue sa vie. D’ailleurs, c’était au restaurant James Harden’s Thirteen avec J Mulan, où Kanye s’est retrouvé avec et Justin LaBoy.

Nos sources Ye disent qu’il semble plus heureux maintenant qu’il ne l’a été depuis très, très longtemps.

Il est peu probable que le sentiment de Kanye envers Kim ait été Etch A Sketched … il y a quelques semaines à peine, Kanye jouait avec Drake au LA Memorial Coliseum lorsqu’il a changé les paroles en « Runaway » … moi, plus précisément Kimberly. »

Le plaidoyer n’a pas atterri … le lendemain, Kim a déposé à rétablir son état civil en tant que célibataire, STAT, et laissez tous les autres problèmes pour un autre jour.

Kanye et Kim sont en fait très avancés dans la gestion des problèmes de propriété … il lui a légué son intérêt pour la maison familiale, et il vient de a acheté une tige de fixateur de 4,5 millions de dollars juste en face de la maison familiale. On nous dit qu’il a acheté la maison brusquement – pour qu’il puisse être proche des enfants – et nos sources disent que ce réparateur va être dépouillé jusqu’aux poteaux … il a besoin de tout.

La vie continue.