Kanye West sort enfin l’album Donda, avec des camées de célébrités

Kanye ouest l’a finalement fait – à la mode en retard.

Le dimanche 29 août, le rappeur et designer de 44 ans a sorti son 10e album studio tant attendu Donda, plus d’un mois après sa date de sortie originale et trois grandes soirées d’écoute plus tard, plus récemment un événement au stade de Chicago, pendant dont sa future ex-femme Kim Kardashian est apparu sur scène dans une robe de mariée.

Donda, qui porte le nom de la défunte mère de Kanye et qui comprend des thèmes religieux, est sorti sur Apple Music, Amazon Music et Spotify. Le disque contient 27 pistes, dont une chanson titre, qui présente des choeurs surprises de Ariana Grande. Il s’agit de sa première collaboration avec le rappeur. L’album comprend également le morceau “Believe What I Say”, qui sample Colline de LaurynLe tube de 1998 “Doo Wop (Cette Chose)”.

D’autres artistes présentés sur Donda incluent Travis Scott, Le weekend, Chris Brown, Kid Cudi, Playboi Carti, Jeune voyou, Le Lox, bat le rappeur Pop Fumée et Jay Z, qui a contribué à voir le morceau “Jail”.