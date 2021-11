Ye, qui publie toujours de la musique sous le nom de Kanye West, a partagé une édition de luxe de Donda, comprenant cinq nouvelles chansons et une liste de pistes re-séquencée. Découvrez le Donda (Deluxe) ci-dessous.

Les nouveaux morceaux sont « Up From the Ashes », « Remote Control Pt. 2 », « N’abandonnez jamais votre famille », « Gardez mon esprit vivant Pt. 2 » et « Life of the Party », la collaboration d’André 3000 qui a trouvé sa place dans le boeuf de Ye avec Drake, au grand dam de l’ancien MC d’Outkast. « Never Abandon Your Family » figurait sur la liste des chansons de la version de Donda qui a été jouée lors de la première soirée d’écoute de Ye au stade Mercedes Benz d’Atlanta le 22 juillet. Alors que Ye a édité tous les blasphèmes de la version originale de Donda – un point de discorde qui a conduit André 3000 à lui demander d’omettre la piste – l’édition de luxe comporte la version explicite.

Après beaucoup de fanfare et plusieurs dates de sortie reportées, Donda est finalement arrivé fin août et a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200. Un nouveau documentaire sur la vie de Kanye West, Jeen-Yuhs, devrait arriver sur Netflix en 2022.

