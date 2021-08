Kanye West sort un nouvel album ‘Donda’ après un retard

in

Le nouvel album de Kanye West “Donda” arrive 0:58

. – Après un retard et de multiples écoutes ces dernières semaines, Kanye West a sorti dimanche son nouvel album studio “Donda”.

L’album comprend des collaborations avec Jay-Z, The Weeknd, Young Thug, Jay Electronica, The Lox, Travis Scott et d’autres.

Il y a 27 chansons dans la liste de lecture Spotify de l’album. La chanson “Jail pt. 2”, mettant en vedette DaBaby, est répertoriée mais pas encore disponible.

“Donda” devait initialement sortir le 22 juillet, après le premier des trois événements d’écoute.

West a occupé le stade Mercedes-Benz d’Atlanta pour terminer le travail sur l’album avant d’organiser un événement final à Chicago jeudi, mettant en vedette DaBaby, Marilyn Manson et Kim Kardashian West, qui a demandé le divorce de West en février.

Le dernier album de West, le disque gospel primé aux Grammy “Jesus is King”, est sorti en 2019.