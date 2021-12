Kanye West supplie Kim Kardashian de le reprendre en concert avec Drake

Kanye veut désespérément réconcilier son mariage avec Kim (Photos: .)

Kanye West a fait un autre effort courageux pour reconquérir son ex-femme Kim Kardashian alors qu’il jouait un spectacle épique hier soir.

Le hitmaker Gold Digger est monté sur scène lors de son concert-bénéfice gratuit Larry Hoover à Los Angeles jeudi soir, qu’il a co-organisé avec Drake. Ce fut une soirée mémorable pour le hip hop car elle cimenta la réconciliation entre Kanye et Drake après que les rappeurs eurent finalement mis fin à leur bœuf.

Cependant, Kanye, 44 ans, s’est écarté du message général du concert – qui était de libérer Larry Hoover de prison – pour faire une déclaration romantique dans l’espoir de réparer son mariage.

Au cours de sa performance de la ballade envoûtante Runaway, le rappeur a changé les paroles pour chanter à plusieurs reprises: « J’ai besoin que tu me reviennes en courant, avant d’ajouter: » Plus précisément, Kimberly.

On pense que Kim, 41 ans, était dans le public alors que sa fille North, son enfant aîné avec Kanye, a été filmée dans un live TikTok dansant comme si personne ne regardait son père jouer.

Kim a demandé le divorce en février après sept ans de mariage avec Kanye, mais il a fait plusieurs déclarations publiques d’amour pour la star de télé-réalité malgré la rumeur d’une nouvelle romance avec le comédien Pete Davidson.

Ailleurs pendant le concert, diffusé en direct sur Amazon Prime Video, Kanye a parcouru certains de ses plus grands succès, notamment All Of The Lights et Touch The Sky.

Dans un moment plutôt emblématique, Drake, 35 ans, a été vu danser et chanter de tout son cœur pendant que Kanye interprétait Find Your Love – le morceau sincère a été publié par Drizzy mais produit par Ye. Le couple s’est ensuite réuni sur scène pour interpréter plusieurs chansons ensemble, pour le plus grand plaisir du public en direct et de ceux qui regardent depuis chez eux.

C’était la première fois que Kanye était en tête d’affiche d’un concert en cinq ans, car il a été contraint d’annuler sa tournée de 2016 pour se concentrer sur sa santé mentale.

Tenu au Los Angeles Memorial Coliseum, le concert-bénéfice visait à sensibiliser le public à la réforme pénitentiaire et, plus particulièrement, au cas de Larry Hoover incarcéré.

Kanye a fait la tête d’affiche de son premier concert en cinq ans (Photo : ShotbyNYP, Backgrid)



Kanye et Drake ont partagé la scène ensemble pour la première fois depuis la fin de leur querelle (Photo: ShotbyNYP, Backgrid)



Drake a joué une série de ses hits (Photo: ShotbyNYP, Backgrid)



Le couple s’est récemment réconcilié après des années de querelles (Photo: ShotbyNYP, Backgrid)



Kanye espérait sensibiliser à la réforme pénitentiaire et au cas de Larry Hoover (Photo : ShotbyNYP, Backgrid)

Hoover, 71 ans, est en prison depuis plus de cinq décennies pour son implication dans des crimes tels que le meurtre affilié à un gang.

Avant que Drake n’accepte de se présenter au concert, Kanye a déclaré: » Drake et moi nous sommes tirés dessus et il est temps de se reposer.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



« Je demande à Drake de me rejoindre sur scène en tant qu’invité spécial pour partager les deux plus gros albums de l’année en direct à Los Angeles dans le but ultime de libérer Larry Hoover.

« Je crois que cet événement non seulement sensibilisera à notre cause, mais prouvera aux gens du monde entier combien nous pouvons accomplir davantage lorsque nous mettons notre fierté de côté et nous unissons. »

