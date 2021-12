Kanye West supplie Kim Kardashian de « revenir en courant » vers lui pendant le concert

Kim Kardashian a peut-être demandé à être légalement célibataire, mais son ex, Kanye West, ne comprend pas. Jeudi, lors du concert-bénéfice gratuit Larry Hoover de West avec Drake, le rappeur a modifié certaines de ses paroles en un appel à la réconciliation avec Kardashian. Lors de sa performance de « Runaway », West a rappé: « J’ai besoin que tu me reviennes, plus précisément, Kimberly. »

Bien que Kardashian sorte actuellement avec la star de SNL Pete Davidson, West a exprimé sa conviction qu’ils se remettront ensemble. Selon West, Dieu guérira sa relation avec Kardashian. Le rappeur a prononcé un discours sur sa situation lors d’une visite à Skid Row le 24 novembre. « Le récit que Dieu veut est que vous voyiez que tout peut être racheté », a déclaré West à l’époque, via Us Weekly. « Dans toutes ces relations, nous avons fait des erreurs. J’ai fait des erreurs. J’ai fait publiquement des choses qui n’étaient pas acceptables en tant que mari, mais en ce moment, pour une raison quelconque, je ne savais pas que j’allais le faire. être debout ici, je ne savais pas que j’allais être devant ce micro – mais je suis ici pour changer ce récit. »

West, qui s’occupe du trouble bipolaire, a expliqué que ses enfants sont ce qui compte le plus. « Je dois être le plus possible à côté de mes enfants », a-t-il poursuivi. « Alors quand je sors [of] la maison, j’ai une maison juste à côté de la maison. Je fais tout pour être juste à côté de la situation. »

« Si l’ennemi peut séparer Kimye, il y aura des millions de familles qui auront l’impression que cette séparation est OK … [but] quand Dieu – qui a déjà gagné et qui l’est – rassemble Kimye, il va y avoir des millions de familles qui vont être influencées et voir qu’elles peuvent surmonter le travail de la séparation, du traumatisme du diable qui sert à capitaliser et garder les gens dans la misère pendant que les gens enjambent les sans-abri pour aller au magasin Gucci », a déclaré West.

Kardashian a demandé le divorce de West en février, après sept ans et quatre enfants. Elle a cité des différences irréconciliables dans le dossier. Mais dans un épisode de L’incroyable famille Kardashian, elle a déclaré qu’un certain nombre de différences de mode de vie avaient conduit à leur séparation.