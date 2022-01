Kanye West surprend le mannequin J Mulan à sa fête d’anniversaire

Kanye West a rendu une visite surprise au mannequin J Mulan pour son anniversaire ! Le rappeur « Flashing Lights » s’est présenté mercredi à la soirée de J Mulan au restaurant James Harden’s Thirteen à Houston, au Texas. Le mannequin a partagé une vidéo de l’arrivée de Ye sur son Instagram, montrant les deux posant pour des photos ensemble et s’embrassant comme « Number One » de Pharrell Williams et West joue en arrière-plan.

« KANYE WEST S’EST ARRÊTÉ POUR MA FÊTE D’ANNIVERSAIRE MF !!!!!! » J Mulan a sous-titré la vidéo, ajoutant l’emoji de chèvre. Un spectateur a déclaré à Entertainment Tonight que West s’était présenté vers minuit à la fête aux côtés de Justin Laboy, et que la fille d’anniversaire était « en état de choc total » lorsqu’il s’est présenté. « Kanye était super cool et de bonne humeur toute la nuit », a ajouté l’initié. « DJ Maiya Papaya jouait tous les tubes de Kanye et il jammait sur sa musique et a montré l’amour du DJ. Kanye était amical avec tous ses fans et a pris des photos avec tous ceux qui lui ont demandé. Kanye était à Treize jusqu’à la fermeture et ils a gardé le lieu ouvert plus tard que d’habitude pour lui. »

Le rappeur a été aperçu ce week-end en train de dîner à Carbone avec l’actrice Julia Fox, mais Page Six a rapporté que l’actrice de Uncut Gems a dit à un paparazzi qu’elle n’était pas au courant de la possibilité d’un deuxième rendez-vous. « Je ne sais pas », a répondu Fox lorsqu’on lui a demandé si elle reverrait Ye à nouveau. De même, une source proche de West a déclaré à TMZ que son rendez-vous avec Fox n’était « rien de sérieux », juste une soirée amusante au milieu du divorce du rappeur avec Kim Kardashian.

Auparavant, le lauréat d’un Grammy était lié au modèle Instagram Vinetria, bien que les deux se soient séparés après que West ait dédié un nouveau couplet de sa chanson « Runaway » à son ex-femme le mois dernier lors de son concert avec Drake. « J’ai besoin que vous reveniez tout de suite vers moi, plus précisément Kimberly », avait-il déclaré à l’époque à la suite de la demande de divorce de Kardashian en février 2021.

Peu de temps après, l’alun de L’incroyable famille Kardashian a déposé une demande de déclaration de célibataire le 10 décembre. Kardashian et West devraient comparaître devant le tribunal au sujet de leur divorce le 22 mars, mais travaillent actuellement sur la coparentalité de leurs quatre enfants – North , 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 3 ans, et Psaume, 2 ans – West a même acheté la maison en face de son ex pour 4,5 millions de dollars.