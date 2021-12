Kanye West surprend les fans qui roulent fort pendant le tournage de Future

Lire du contenu vidéo

Kanye West est sur une séquence de succès pour la foule … quelques jours seulement après avoir épaté un LA Coliseum à guichets fermés, il était un artiste surprise à Rolling Loud California.

Ye est monté sur scène pendant Futur‘s se déroule au festival, chantant « Can’t Tell Me Nothing », et comme vous pouvez le voir dans la vidéo … les fans ont adoré. Il a interprété un set de 5 chansons qui comprenait « Praise God » et « Father Stretch My Hands » de DONDA.

Mais, ce n’était pas ça de Ye… le rappeur est resté sur scène dimanche soir pendant le reste du set de Future et ils ont tous les deux interprété des chansons, avec même Kanye freestyler un couplet.

Le duo avait la foule de San Bernardino, CA super excitée, et ils voulaient clairement le garder là… ils ont continué à aller DJ Esco entre les chansons pour décider de ce qu’ils feraient ensuite.

Kanye a eu une semaine mouvementée… la performance surprise avec Future est survenue 3 jours après son écrasement de bœuf concert avec Drake Jeudi soir. Les retrouvailles avec Drake étaient un concert-bénéfice pour libérer Larry Hoover, le cofondateur des Gangster Disciples, qui purge 6 peines d’emprisonnement à perpétuité dans une prison fédérale.

Le spectacle Rolling Loud était purement au profit des fans, et peut-être Ye – qui, vous pouvez le dire, adore être de retour sur scène pour interpréter ses grands succès.