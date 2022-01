Kanye West tease une collaboration avec Yeezy, Gap et Balenciaga

Il semble Kanye Westle nouveau GF julia renard ne sera pas le seul à arborer un look Balenciaga inspiré par Ye, car il vient de taquiner une collaboration massive avec la marque de mode et son propre bébé, Yeezy.

Ye a publié vendredi une sorte de contrat d' »accord de collaboration », montrant sa signature sous les marques Yeezy, Gap et Balenciaga. Bien que l’on ne sache actuellement pas exactement ce que le partenariat apportera, le fait que 3 des magasins de mode préférés de Kanye se réunissent est significatif.

Bien sûr, Balenciaga est devenu synonyme de Kim Kardashian quand les deux étaient ensemble – Kanye l’habillait tout le temps avec la marque – et elle a continué à la porter presque exclusivement au cours des derniers mois.

Comme nous vous l’avions dit, la dernière petite amie de Ye, Julia Fox, est passée à un look presque entièrement fait de Balenciaga au milieu de leur un rendez-vous romantique à New York mardi. Lorsque nous avons vu pour la première fois Ye et Julia quitter « Slave Play » à Broadway, elle portait un manteau bleu… mais après le dîner, elle portait un manteau Balenciaga, des gants, un haut et un sac à main.

Fox s’est récemment entretenu avec Interview Mag et a parlé de ses quelques nuits tourbillonnantes entre Miami et New York avec Ye … disant qu’il rempli une chambre d’hôtel avec des looks pour elle à essayer – et les deux ont même fait une séance photo au milieu du dîner.