Kanye West travaillerait sur la suite de « Donda », « Donda 2 »

Complexe a signalé cette Kanye West a déjà commencé à travailler sur le suivi de Donda, son album 2021 acclamé par la critique

« Ye a commencé à travailler sur son nouveau chef-d’œuvre DONDA 2 », a déclaré en exclusivité Steven Victor à Complex. Victor a une longue histoire avec West et a précédemment occupé le titre de COO chez GOOD Music et SVP of A&R chez Universal Music Group.

Le site Web a également souligné que si West s’en tient au titre, ce sera la première fois qu’il sortira une suite à l’un de ses albums. Donda a été certifiée or en septembre.

Le mois dernier, Kanye et Canard écrasé leur bœuf lors d’une Concert bénéfice gratuit de Larry Hoover au Colisée de Los Angeles. Ce fut une soirée spéciale pour Kanye, car c’était sa première performance solo en tête d’affiche depuis sa tournée Saint Pablo en 2016.

La chorale du service du dimanche est sortie en premier pour réchauffer la foule, descendant les marches du Colisée en tenue entièrement noire. Kanye et Drake ont ensuite émergé de la fumée au sommet du stade et ont joué ensemble avant que Kanye ne parcoure une gamme éblouissante de hits tout au long de sa discographie.

West a rappelé au public et les téléspectateurs à la maison qu’il serait difficile de le vaincre dans une bataille Versus. Il a commencé son set avec « Jesus Walks », « Gold Digger », « All Falls Down », « Touch the Sky » et « Stronger », avant de jouer « All of the Lights », « I Wonder », « Black Skinhead, » » Good Life « , » Say You Will « , une interprétation spéciale de » Runaway » et » Can’t Tell Me Nothing « .

Drake, prenant l’approche opposée de Kanye, a interprété des chansons de Garçon amoureux certifiéet des morceaux sortis pendant la pandémie. Il a joué des chansons telles que « Wants and Needs », « Life Is Good », « What’s Next », « No Friends in the Industry », le Kid Cudi-assisted « IMY2 », « Way Too Sexy », « Laugh Now, Cry Plus tard » et terminé avec « Le plan de Dieu ».

Dans d’autres nouvelles, Pitchfork a récemment rapporté que Netflix Jeen-Yuhs : une trilogie Kanye sera présenté en première au Festival du film de Sundance 2022 en janvier.

