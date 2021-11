Kanye West utilise une photo de baiser avec Kim Kardashian pour pousser à la réconciliation

vous met en place une presse très publique pour arranger les choses avec sa femme actuellement séparée, Kim Kardashian, et si cela signifie armer leurs souvenirs photo… qu’il en soit ainsi !!!

L’homme anciennement connu sous le nom de Kanye West se sent en quelque sorte à propos d’une vieille photo de lui-même et de la femme en train de s’embrasser – il a posté l’image en noir et blanc sur son histoire IG vendredi matin, et l’a attachée à une histoire TMZ sur Kanye disant que Dieu le ferait sauver son mariage.

Vous aviez quelque chose à dire sur sa famille aujourd’hui pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ – YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) 24 novembre 2021 @theyeezymafia

Comme nous l’avons signalé précédemment, Ye s’est arrêté à la mission de LA plus tôt cette semaine et a pris un micro pour faire savoir à tout le monde qu’il gardait la foi que Dieu aiderait réparer des choses entre Kim et lui.

Il a ajouté que sa réconciliation avec Kim aiderait à inspirer des millions d’autres familles confrontées à un divorce ou à une séparation.

Quant à cette photo N&B ? Cela remonte à septembre 2019, lorsque Kimye et leurs enfants étaient partis en vacances en famille aux Bahamas. Kim l’a posté à l’époque mais, mystérieusement, l’a supprimé quelques instants plus tard. Clairement, Ye ne l’a pas effacé de sa mémoire.

Bien sûr, M. West se languit de sa femme en même temps qu’elle se sent de plus en plus à l’aise avec Pierre Davidson en public. Plus tôt cette semaine, ils ont été aperçus lors d’un dîner à Santa Monica … où Pete était porter un suçon sur son cou.

Kanye a été lié à Irina Shayk et mannequin de 22 ans Vinetria depuis Kim a demandé le divorce en février – mais pour le moment, il semble concentré sur le laser pour sauver le mariage.