Kanye West vend officiellement l’un de ses ranchs du Wyoming pour 11 millions de dollars

Kanye ouest semble réduire ses grands projets dans le Wyoming.

Le rappeur, 44 ans, a officiellement coté l’un de ses ranchs pour 11 millions de dollars, E! Les nouvelles peuvent confirmer. Assis sur plus de 3 800 acres, son Monster Lake Ranch à Cody, Wyo., est maintenant sur le marché.

Selon DBW Realty, la « propriété unique » comprend des caractéristiques rustiques telles que deux lacs trophées d’eau douce, une installation équestre, des corrals pour le bétail et des prairies de fauche. Il propose également des éléments plus commerciaux : un lodge, une grande cuisine et une piste de karting (parfaite pour divertir ses quatre enfants, semble-t-il).

« Les vues sur les falaises de grès et les montagnes Absaroka en font un investissement de premier ordre dans un ranch du Wyoming », selon l’agent immobilier.

Kanye a acheté la propriété il y a deux ans, lorsque sa femme d’alors Kim Kardashian Raconté Jimmy Fallon que c’était son « rêve et sa vision » de s’y installer.

« J’aime LA, alors j’envisage des étés. J’envisage des week-ends », a-t-elle partagé. « C’est le plus bel endroit que vous ayez jamais vu de toute votre vie… Nous avons rêvé d’avoir ce ranch et d’y passer nos étés et de nous évader. »