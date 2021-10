Kanye West vend un ranch du Wyoming pour une somme énorme

Un très riche fan de Kanye West pourrait bientôt posséder le ranch du Wyoming qui aurait joué un rôle clé dans la décision de Kim Kardashian West de divorcer de West. Le rappeur a enregistré la plupart de ses albums récents dans le Wyoming, à commencer par Ye en 2018, qui présentait une photo du Teton Range de Jackson Hole comme couverture. West a inscrit le ranch pour 11 millions de dollars, soit 3 millions de moins que ce pour quoi le ranch était initialement inscrit avant que West ne l’achète en septembre 2019, rapporte le Daily Mail.

West possède 4 500 acres de Monster Lake Ranch, le reste étant loué au gouvernement fédéral. Le terrain comprend deux lacs où West pourrait aller pêcher, ainsi que des vues incroyables sur les montagnes. L’ensemble du ranch couvre 9 000 acres et comprend huit unités d’hébergement, un restaurant et un espace événementiel. Il est situé juste à l’extérieur de la ville de Cody, Wyoming note le New York Post. La propriété a été répertoriée avec DBW Realty. On ne sait pas combien West a payé pour le ranch en septembre 2019, mais il aurait été inférieur au prix demandé de 14 millions de dollars.

Le rappeur « Hurricane » a commencé à travailler dans le Wyoming en 2018 lorsqu’il a enregistré l’album Ye à Jackson Hole. Sa décision de déménager dans l’État, loin de Los Angeles, aurait mis à rude épreuve sa relation avec Kardashian. Lors d’un épisode de la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian, Kardashian a déclaré qu’elle ne se voyait pas déménager dans le Wyoming et que West méritait quelqu’un qui le soutiendrait où qu’il décide de vivre. « Je ne peux pas faire ça. Il devrait avoir une femme qui soutient chacun de ses mouvements, voyage avec lui et fait tout, et je ne peux pas. J’ai l’impression d’être un échec de roi », a-t-elle déclaré dans l’épisode. « C’est mon troisième mariage f-king. Ouais, j’ai l’impression d’être un f-roi perdant. Mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureux. »

Une source a également déclaré à Us Weekly West qu’il ne pouvait plus être libre de sa créativité à Los Angeles. « Kanye aime ses enfants et ils viennent lui rendre visite, mais Kanye a estimé qu’il ne pouvait pas créer aussi bien à LA, la nature expansive et l’intimité l’ont aidé à être inspiré », a déclaré l’initié. « Kanye aime aussi que tous ceux qui viennent au ranch soient là pour les affaires ou pour l’art. Le Wyoming est également un endroit idéal pour la santé mentale de Kanye. »

Kardashian a demandé le divorce de West en février, à la suite de rumeurs selon lesquelles les deux envisageaient de mettre fin à leur mariage. En avril, le couple a accepté la garde partagée de leurs enfants. Les deux sont parents de quatre enfants, North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans. West et Kardashian ont été vus ensemble au restaurant Nobu à Malibu fin septembre.

Kardashian a animé Saturday Night Live le week-end dernier et a plaisanté sur West et sa famille lors de son monologue. Elle a complimenté West en tant qu’artiste, mais a ensuite expliqué la raison de leur divorce. « Cela se résumait à une chose : sa personnalité », a-t-elle plaisanté. Des sources ont déclaré à PEOPLE West ont donné à Kardashian des conseils sur l’hébergement de SNL depuis que West est apparu à plusieurs reprises en tant qu’invité musical dans l’émission.