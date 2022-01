Kanye West veut rencontrer Poutine et construire un empire commercial en Russie

Kanye West a ses vues sur Moscou – où il aurait voulu un pow-wow avec le Vladimir Poutine, sans parler d’un vaste plan pour s’enraciner dans la Mère Russie.

Ye vise une réunion avec le président russe et souhaite également faire une série d’émissions de service dominical dans le pays de l’homme assez bientôt – au printemps ou en été, en fait … cela selon Panneau d’affichage, qui a parlé à l’associé commercial de KW, Ameer Soudan.

Le Soudan dit que le calendrier de Ye dictera quand tout cela se produira, mais assure à Billboard que les roues sont déjà en mouvement pour négocier un face-à-face entre Poutine et Kanye.

On dirait que beaucoup de choses vont être gérées par des amis russes. Aras Agalarov et son fils Emin Agalarov … les soi-disant « Trumps of Russia » et les clients des avocats Scott Balber, qui, selon le Soudan, aide également Kanye à y parvenir. On ne sait pas si Balber représente Ye personnellement.

Anywyay, en parlant d’Emin – qui est lui-même un artiste musical en herbe – Kanye aurait l’intention de l’aider à exploser ici aux États-Unis via une collaboration, dit le Soudan.

Il y a plus… Le Soudan dit que les relations commerciales de Ye avec les Agalarov seront lucratives – avec des accords sur lesquels il dit qu’ils travaillent, qui devraient faire grimper sa valeur nette, au nord de 10 milliards de dollars, affirme-t-il. Donc, en d’autres termes… Vous êtes à fond sur la Russie, semble-t-il.

Le Soudan est allé jusqu’à dire que Kanye ferait de la région une « seconde maison », disant à Billboard que le gars prévoyait de passer beaucoup de temps là-bas à l’avenir. Quant à savoir où se dérouleraient ces concerts du dimanche, il a en tête l’hôtel de ville de Crocus et invitera le président Poutine en tant qu’invité. C’est une grande salle… pouvant accueillir plus de 7 000 personnes.

D’autres options sont également envisagées, par panneau d’affichage, comme la grande arène sportive du complexe olympique de Luzhniki, où se tenaient autrefois les Jeux olympiques. La capacité y est de plus de 80k.

Une dernière chose … Le Soudan dit que Kanye est conscient du conflit international entre les États-Unis et la Russie – à savoir, Poutine empiétant sur l’Ukraine, entre autres – mais avait ceci à dire à ce sujet … « C’est Ye, Ye va y arriver malgré tout. Que vont-ils dire ? Il va être un invité spécial des Agalarov.

Il ajoute : » Kanye sait ce qui se passe plus que l’être humain moyen, il est bien conscient des choses. Et ce n’est rien contre les États-Unis ou pour provoquer des conflits, mais Ye est Ye — il ne peut pas être contrôlé. «

Le pivot vers la Russie a du sens si vous avez suivi la politique de Kanye – c’est un fan de Donald Trump, et est proche du cercle restreint de DT… Des réunions centrées sur Trump il est pris en retard. On dirait qu’il prend cette relation et l’étend… EN Russie, avec amour.