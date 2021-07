Kanye West vivant au stade Mercedes-Benz pour terminer Donda

Attention @ tous ceux qui se demandent quand Kanye West va sortir son nouvel album Donda : il y travaille !!! TMZ rapporte que Kanye a emménagé discrètement dans le stade Mercedes-Benz d’Atlanta – le lieu de la soirée d’écoute de jeudi soir – et a, comme ils l’ont dit, « fait du stade une maison jusqu’à ce qu’il termine son album ».

Des sources disent au média que Kanye a “littéralement emménagé” dans le stade, et apparemment, lui et son équipe se sont installés avec un studio, des logements et un chef privé qui s’occupe de tous leurs repas. Cela semble un peu incroyable, tbh. Les sources de TMZ disent que Kanye a choisi de rester dans le stade parce qu’il était super inspiré par la foule lors de l’événement d’écoute de Donda – bien qu’on ne sache pas s’il enregistre de nouvelles pistes en conséquence, ou s’il met la touche finale à l’album tel qu’il est.

Kevin Mazur.

Il est facile de comprendre pourquoi Kanye a été si inspiré par l’événement de jeudi : la foule était pleine à craquer et toute sa famille s’est présentée, y compris son ex Kim Kardashian et sa sœur Khloe Kardashian. Selon The Daily Mail, à un moment donné, un Kanye ému a fait référence à son divorce avec Kim sur un morceau intitulé “Love Unconditionally”, disant à plusieurs reprises “Je perds ma famille / Je perds ma famille / Je perds ma famille. ” Le morceau comportait également l’audio de la défunte mère de Kanye, Donda, disant “Peu importe ce que vous n’abandonnez jamais votre famille.”

Alors que des extraits de la nouvelle musique de Kanye ont fait le tour en ligne, il envisage maintenant le 6 août comme date de sortie de Donda, alors restez à l’écoute !

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

