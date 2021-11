vous, anciennement connu sous le nom Kanye ouest, est prêt à tourner la page.

Le samedi 20 novembre, le rappeur « Praise God » a annoncé que Canard le rejoindra en tant qu’invité spécial lors de son prochain concert-bénéfice, mettant fin à une querelle controversée et de longue date entre les deux artistes.

Le spectacle aura lieu au Memorial Coliseum de Los Angeles, en Californie. le jeudi 9 décembre. Selon ses organisateurs, l’événement vise à « sensibiliser et soutenir » le chef de gang emprisonné de Chicago, Larry Hover, ainsi que « la cause de la réforme des prisons et des peines ».

« Je pense que cet événement non seulement fera prendre conscience de notre cause », a déclaré Ye dans un communiqué, « mais prouvera aux gens du monde entier combien nous pouvons accomplir davantage lorsque nous mettons notre fierté de côté et nous unissons ».

Vous pratiquez ce qu’il prêche. Le 8 novembre, il a tenté de mettre fin à sa rivalité avec Drake en invitant son collègue rappeur à se produire avec lui lors du prochain concert-bénéfice dans une vidéo publiée sur le directeur de la musique. Jacques princeest Instagram.