Kanye « Ye » West saisi le moment pour chanter directement à Kim Kardashian.

Lors du concert-bénéfice « Free Larry Hoover » le jeudi 9 décembre, le rappeur « Runaway » a changé les paroles de son tube de 2010 en guise de remerciement à son ex, chantant dans l’outro, « J’ai besoin que tu cours droit vers moi. Plus précisément, Kimberly. » Les paroles ont suscité une réaction remarquable de la foule et ont servi de plaidoyer direct à l’ancien de L’incroyable famille Kardashian, puisqu’elle était présente avec maman. Kris Jennerle petit ami de, Corey pari.

L’événement, qui s’est tenu au Los Angeles Memorial Coliseum et organisé par Ye, était dédié à la sensibilisation et au soutien de la réforme des prisons et des peines, et a également marqué la fin officielle de sa querelle de longue date avec Canard, alors que le musicien rejoignait Kanye sur scène en tant qu’invité spécial pour quelques chansons.

La présence de Kim au concert-bénéfice ne serait pas le premier signe de soutien qu’elle montre à son ex depuis qu’elle a demandé le divorce après sept ans de mariage en février de cette année.