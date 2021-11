« Mec, j’aime Drake », avait alors déclaré le rappeur Yeezus. « J’aime tous les artistes, point final, mais sans même mentionner, j’aime Drake. J’aime tout ça. Faisons en sorte que Drake ait juste sa part de ce qu’il a signifié dans ma vie, en particulier, et ce qu’il est censé rapper, vous savez, au cours de la dernière décennie, en particulier. »

Il a appelé Drake « un artiste très important qui a en fait ajouté quelque chose à l’algorithme ».

Ye a poursuivi: « Alors que nous devenons plus civilisés et plus sophistiqués, le style de rap qu’il faisait était plus sophistiqué que le style de rap avec lequel j’ai grandi … il a créé cette chose qui contient en fait de bonnes mélodies, vous savoir, de la bonne musique dedans qui est devenue massivement accessible. C’est donc un peu comme l’iPhone. «