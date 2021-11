C’est peut-être la séquence la plus mignonne de tous les temps !

Ye, anciennement connu sous le nom Kanye ouest, a partagé une vidéo de Tom Brady jouer un tour spécial de catch avec son et Kim Kardashiansont Saint. Dans le clip, publié sur l’Instagram du rappeur « Famous » le 22 novembre, Saint et Tom discutent de GOAT, alors qu’ils passent le football dans une suite spéciale. « Vous l’attrapez bien aussi », a déclaré le quart-arrière au joueur de 5 ans. « Dis : ‘Papa, tu vas devoir me lancer la balle tout le temps maintenant.' »

Au cours de leur match, le Tampa Bay Buccaneer, 44 ans, a révélé que Saint s’intéresse plus à la capture que ses enfants, John, Benjamin et Ils vécurent. « Tu vas garder papa très occupé », a déclaré l’athlète. « Je dis toujours à mes enfants de jouer au catch avec moi et ils aiment » papa, ça suffit. « »

Saint était sûr de dire au MVP que son esprit n’est pas seulement sur le football. « J’aime le basket aussi », ai-je partagé. Lorsque Tom a demandé si le mini athlète avait un quelconque intérêt pour le ski, Saint a répondu : « Je ne l’ai jamais fait ». Tom et Saint ont également réalisé qu’aucun d’eux n’est bon au football.