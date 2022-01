Kanye « Ye » West passe du temps avec l’actrice Julia Fox à Miami

En jouant au jeu de l’attente, Kanye « Ye » West joue aussi le jeu des rencontres.

Malgré son plaidoyer public pour ex Kim Kardashian pour lui « revenir en courant » au milieu de leur divorce en cours et de sa romance naissante avec pete davidson, l’artiste rap a continué à voir d’autres femmes. Dans la nuit de samedi, jour de l’An, Ye, 44 ans, a été aperçu avec l’actrice de Uncut Gems julia renard, 31, au restaurant Carbone à Miami, comme le montrent les photos postées par TMZ. Le média a cité une source proche de lui disant que les deux ne sont pas sérieux et qu’il embrasse la vie de célibataire.

Plus tôt dans la journée, Ye a été photographiée sur le balcon d’un hôtel de Miami avec deux autres femmes, comme le montrent les photos publiées par Mail Online. Leurs identités n’ont pas été révélées.

Ce n’est pas la première fois que Ye est vu avec une autre femme depuis que Kim, avec qui il a quatre enfants, a demandé le divorce en février 2021 après six ans de mariage. L’été dernier, le musicien est sorti avec un mannequin Irina Shayk pendant quelques mois. En novembre, Ye a déclenché des rumeurs de romance avec un autre mannequin, Vinetria. En décembre, une source proche de l’artiste rap a déclaré à E! News que même si les deux « ne sortaient pas exclusivement ensemble », « Kanye traîne toujours et voit le mannequin Vinetria, malgré ses efforts pour reconquérir Kim ».