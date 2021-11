vousLa prière de Thanksgiving de 2021 a été doublée d’un mea culpa.

Jeudi 25 novembre, le rappeur, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a partagé une vidéo d’une chorale chantant, superposée à l’audio de lui-même abordant certains de ses comportements au fil des ans, notamment dépenser de l’argent « comme un fou », sa candidature à la présidentielle de 2020 , portant un chapeau « Make America Great Again », sa consommation d’alcool et son tempérament.

« Bonjour, je m’appelle Ye et voici ma super, super, super, super, super longue prière de Thanksgiving », a-t-il commencé. « En ce Thanksgiving, je suis tellement reconnaissant envers ma famille, ma famille de sang, mes fans et nos ennemis. Nous vous aimons aussi. »

L’artiste a noté qu’il avait écrit la prière après avoir pris son et Kim Kardashiansont Saint-Ouest à son premier match de football. « Mon mini-moi est un mélange de deux de mes choses préférées. Le visage de ma femme et moi. Tout ce à quoi je pense chaque jour, c’est comment je reconstitue ma famille et comment je guéris la douleur que j’ai causée », a-t-il déclaré. . « Je prends la responsabilité de mes actions. Nouveau mot d’alerte : actions erronées. La seule chose que tous mes succès et échecs ont en commun, c’est moi. »

Il a reconnu que son « tempérament déclencheur de cheveux » était exacerbé par sa consommation d’alcool, ce qu’il a dit avoir fait pour « éliminer le stress ». S’adressant à son tempérament, il a déclaré: « Je sais qu’aucun de vous n’imaginerait jamais cela, mais parfois je crie et ce cri aurait pu m’aider à dénoncer tous ceux qui doutaient de moi en musique, mais ce cri ne m’a pas aidé à garder ma famille ensemble. «