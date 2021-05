Kapil Sibal dit que ce n’est pas le bon moment pour commenter la raclée du Congrès dans les sondages; s’en tient à sa remarque de Goliath sur Modi

Nous devons féliciter les dirigeants qui gagnent, a déclaré Kapil Sibal.

Le dirigeant principal du Congrès, Kapil Sibal, a déclaré aujourd’hui que ce n’était pas le bon moment pour discuter de la performance du parti du Congrès alors que la nation luttait contre une pandémie. «Je ne ferai aucun commentaire là-dessus aujourd’hui car ce n’est pas le moment pour nous de parler de quoi que ce soit de politique. Il sera certainement discuté le moment venu. Nous présenterons nos points de vue. Aujourd’hui, tous les partis de tous les partis devraient travailler ensemble pour sauver la vie des gens », a déclaré Kapil Sibal en réaction à la question de la performance du Congrès lors des récentes élections. Il a dit que tout comme le Premier ministre Narendra Modi avait dit qu’il gagnerait le Bengale occidental, le Premier ministre et nous tous devrions maintenant dire que nous gagnerons cette lutte contre la pandémie. «Les élections sont une autre affaire, mais c’est une bataille de vie ou de mort. Nous devons gagner cela », a déclaré le député de Rajya Sabha.

Kapil Sibal, cependant, s’en est tenu à sa remarque faisant l’éloge de Mamata Banerjee et qualifiant Modi de Goliath. “Un leader courageux de la base, un Jhansi ki Rani moderne, a prouvé que, quelles que soient les chances, les Goliaths peuvent être humiliés”, a déclaré Sibal dans un tweet hier.

Réagissant au commentaire, il a déclaré: «Lorsque le Premier ministre a remporté le scrutin de 2019, je l’ai félicité mais je n’aurais pas pu l’appeler Jhansi ki Rani car il était Goliath. Nous devons féliciter les dirigeants qui gagnent. Le Centre a tout fait et la CE a aidé. Malgré cela, si Mamata ji obtient la majorité des 2/3, elle devrait s’appeler Jhansi ki Rani », a déclaré Sibal.

Le terme «Goliath» vient du livre biblique de Samuel. Mais aujourd’hui, l’expression «David et Goliath» a pris une connotation populaire désignant une situation où un adversaire comparativement plus faible fait face à un adversaire beaucoup plus grand et plus fort.

Sibal avait dit que le résultat du Bengale montre la victoire sur l’arrogance et le pouvoir monétaire. «Au Bengale occidental, qui a perdu: l’arrogance, la force, le pouvoir monétaire, l’utilisation de Jai Shri Ram pour la politique, l’agenda de division et la commission électorale. Elle leur a tenu tête et a gagné », a-t-il déclaré dans un tweet un jour après la proclamation du résultat.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.