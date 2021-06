Kapil Sibal réagit à la sortie de Jitin Prasada : “La direction du Congrès connaît les problèmes, espère qu’ils écoutent”

Kapil Sibal a déclaré que ni les entreprises ni les partis politiques ne peuvent survivre sans résoudre les problèmes.

Le haut dirigeant du Congrès, Kapil Sibal, a déclaré aujourd’hui que la direction du parti était consciente des problèmes conduisant à l’exode des dirigeants du parti et espérait qu’ils écoutent les préoccupations. Sibal réagissait à la sortie du parti de l’ancien ministre syndical Jitin Prasada. Sibal a déclaré que ni les entreprises ni les partis politiques ne peuvent survivre sans résoudre les problèmes.

«Je suis sûr que le leadership sait quels sont les problèmes et j’espère que le leadership écoute parce que rien ne survit sans écoute, aucune structure d’entreprise ne peut survivre sans écoute et il en va de même avec la politique. Si vous n’écoutez pas, vous ferez face à de mauvais jours », a déclaré Kapil Sibal.

Sibal, qui est membre du groupe G-23 des dissidents du Congrès, a cependant exclu qu’il rejoigne le BJP. « Nous sommes de vrais membres du Congrès. Jamais de ma vie, je ne songerai à rejoindre le BJP, comme sur mon cadavre. Il se pourrait que si la direction du Congrès m’informe de partir, je puisse penser à quitter le parti sur cette base, mais je ne rejoindrai pas le BJP », a déclaré Sibal lorsqu’on lui a demandé si les dirigeants perdent confiance dans le parti.

Il a laissé entendre que Jitin Prasada a rejoint le BJP pour son propre bénéfice. «Je ne suis pas contre ce que Jitin Prasada a fait car il doit y avoir une raison qui n’a pas été divulguée, mais rejoindre le BJP est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Cela montre que nous passons de la politique « Aaya Ram Gaya Ram » à la politique « Prasada », jahan prasad mile (où que vous en profitiez), vous rejoignez ce parti », a déclaré Sibal.

Alors que Jitin Prasada a rejoint le BJP hier, divers rapports ont affirmé qu’il se sentait ignoré dans le parti qui a conduit à sa décision de quitter le navire. Cependant, le député du Congrès Mallikarjun Kharge a écarté la théorie selon laquelle Jitin était respecté par le parti. « Jitin Prasada était un membre traditionnel du Congrès, nous lui avons donné du respect, il n’a pas été ignoré. Il était secrétaire général et responsable du Bengale… Il était autorisé à concourir à chaque fois. Malgré cela, s’il blâme le Congrès et l’idéologie pour laquelle lui et son père ont travaillé, c’est triste », a déclaré Kharge.

Réagissant à la remarque de Kharge, Jitin Prasada a déclaré qu’il connaissait la situation dans l’Uttar Pradesh et le lien entre le peuple et le Congrès. «C’est un haut dirigeant, mais je connais la situation à UP et le lien entre les gens et le Congrès. J’ai décidé cela après avoir tout délibéré », a déclaré Prasada.

D’un autre côté, le député rebelle du Congrès de Rae Bareli Aditi Singh a déclaré que le départ de Jitin est une grande perte pour le parti et que le Congrès doit faire une introspection. « C’est une grande perte pour le Congrès et le parti devrait se demander pourquoi des hauts dirigeants comme Jyotiraditya Scindia et Jitin Prasada sont partis. Le Congrès devient le parti d’une famille. Son avenir (Jatin) sera brillant au BJP », a déclaré Aditi Singh.

Le départ de Jitin Prasada a ouvert le bal pour les élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh de l’année prochaine, où le BJP espère tirer parti de sa présence, car il est considéré comme un visage brahmane influent dans l’État.

