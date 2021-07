Karan Johar de retour au fauteuil du réalisateur, pour annoncer son prochain film aujourd’hui

Ce serait le premier long métrage de Johar depuis sa dernière réalisation Ae Dil Hai Mushkil en 2016. (Source photo : Karan Johar/Instagram)

Le réalisateur superstar Karan Johar devrait annoncer sa prochaine aventure de réalisateur – son premier long métrage – à 11 heures aujourd’hui. Partageant la nouvelle sur son compte Twitter officiel, Johar a écrit que c’était le début d’un « nouveau voyage » et son « retour à la maison ». “Il est temps de retourner dans mon endroit préféré, il est temps de créer des histoires d’amour éternelles derrière l’objectif”, a écrit Johar, à côté d’un montage vidéo de lui-même en tant que réalisateur et d’extraits de certains de ses films. Il a ajouté que ce serait “une histoire très spéciale” qui serait “immergée dans les racines de l’amour et de la famille”.

Ce serait le premier long métrage de Johar depuis sa dernière entreprise de réalisateur Ae Dil Hai Mushkil en 2016. Il a réalisé deux segments chacun dans Lust Stories et Ghost Stories pendant cette période. Ae Dil Hai Mushkil a joué Aishwarya Rai Bachchan, Ranbir Kapoor et Anushka Sharma dans les rôles principaux et a également présenté des camées de Shah Rukh Khan et Fawad Khan. Cependant, le film a suscité la controverse en raison de la présence de Fawad Khan, une superstar de l’industrie cinématographique pakistanaise.

L’annonce de Johar intervient quelques jours seulement après avoir annoncé les détails d’un film sur C. Sankaran Nair, ancien président du Congrès national indien et également avocat-activiste – sous la bannière de sa maison de production. Karan Singh Tyagi dirigera le film – The Untold Story of C Sankaran Nair.

Le cinéaste avait annoncé que Takht, un drame d’époque de l’ère moghole, serait son prochain long métrage en août 2018, dont le tournage devrait débuter en septembre 2019. Cependant, il n’y a eu aucune autre mise à jour concernant le film, qui devait figurer Ranveer Singh, Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan, Bhumi Pednekar, Vicky Kaushal, Janhvi Kapoor et Anil Kapoor. Johar a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le succès retentissant de 1998 Kuch Kuch Hota Hai, et a réalisé d’autres films à succès, dont Kabhi Khushi Kabhie Gham, My Name Is Khan, Kabhi Alvida Naa Kehna et Student Of The Year.

