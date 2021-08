“Karara jawab Milega”: la menace voilée de Nitesh Rane contre Shiv Sena au milieu d’un face-à-face politique massif

in

Rane a également affirmé hier que certains membres de Yuva Sena ont été invités à se rendre à sa résidence et ont averti que si la police ne les arrêtait pas, ils ne seraient responsables que des conséquences.

Un jour après que le ministre du cabinet de l’Union, Narayan Rane, a été arrêté puis libéré sous caution après un drame nocturne, son fils et membre de l’Assemblée législative du Maharashtra, Nitesh Rane, s’est rendu aujourd’hui sur Twitter pour envoyer un message voilé au dirigeant Shiv Sena. Rane a partagé une scène d’un film de Manoj Bajpayee pour indiquer qu’une réponse appropriée attend Shiv Sena et le gouvernement du Maharashtra.

Nitesh, un député de la circonscription de Kankavli Vidhan sabha, a partagé un dialogue du directeur de Prakash Jha Raajneeti sur son compte Twitter. On peut entendre l’acteur Manoj Bajpayee dire dans la vidéo : “Ceux qui crachent dans le ciel ne savent probablement pas que cela retombera sur leur propre visage… Ils obtiendront une réponse appropriée… Ils obtiendront une réponse appropriée.”

pic.twitter.com/mrcVtozfKK – nitesh rane (@NiteshNRane) 24 août 2021

« En entendant la nouvelle que les membres de Yuva Sena ont reçu l’ordre de se rassembler devant notre maison de Juhu. Soit la police de Mumbai les empêche d’y venir, soit quoi qu’il arrive, ce ne sera pas notre responsabilité !! N’osez pas entrer dans la fosse aux lions ! Nous attendrons ! dit Rane junior.

En entendant les nouvelles des membres de Yuva Sena ayant reçu l’ordre de se rassembler devant notre maison de Juhu..

soit la police de Mumbai les empêche d’y venir, soit quoi qu’il arrive ce ne sera pas notre responsabilité !!

N’osez pas entrer dans la fosse aux lions !

Nous attendrons ! – nitesh rane (@NiteshNRane) 23 août 2021

Le ministre de l’Union des micro, petites et moyennes entreprises, Narayan Rane, est devenu le troisième ministre central en exercice à être arrêté par la police d’État. Il a été arrêté par la police du Maharashtra hier pour sa remarque “l’aurait giflé (CM Uddhav Thackeray)”. Lundi, s’adressant à un rassemblement, Rane a critiqué le Maharashtra CM, affirmant que Thackeray interrogeait d’autres personnes sur l’année de l’indépendance. Rane a ajouté que s’il avait été là, il aurait giflé le CM pour son ignorance.

Ses remarques ont déclenché une énorme querelle lorsque les travailleurs de Shiv Sena ont déposé un FIR contre lui, à la suite duquel le ministre a été arrêté par la police de Ratnagiri.

