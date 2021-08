Karaté | Jeux Olympiques : Damin Quintero continue le ‘kata’ des médailles : l’argent olympique !

Mis à jour le 08/06/2021 – 13:41

Jeudi était le jour le plus long de la vie de Damin Quintero, ou du moins c’est ce qu’il lui semblait. Alors que Sandra Sanchez concourt au Nippon Budokan – temple des arts martiaux au Japon – les heures semblaient éternelles à la Villa. Il était submergé depuis deux jours par la pression d’être connu parmi les favoris pour être le numéro 1 au classement mondial et le meilleur karatéka masculin de kata de tous les temps. “Ces anneaux (pour les Olympiens) sont magiques, mais ils mettent aussi beaucoup de pression sur vous. C’est un honneur qu’ils nous voient tous les deux comme une médaille sûre, mais cela pèse aussi beaucoup”, a-t-il avoué.

Le Malagueo peut dire tout de suite quand il est inquiet. Le percevant, son psychologue du sport Pablo del Ro et son entraîneur Jess del Moral ils l’ont poussé avec le départ de Messi de Bara, puisque Damin est très cul. “Je m’en fous, leur ai-je dit. Je dois sortir et faire mon kata”, a-t-il déclaré en riant.

Oui Il s’agissait de monter sur le tapis du Nippon Budokan et de se libérer. Il a changé la puce et a décidé de profiter et cela se voyait dans ses katas, du premier tour de qualification à la finale. “Nous avons déjà la médaille. Sortez et profitez-en, c’est le kata que vous allez garder en mémoire”, lui a dit Jess del Moral. Ils avaient choisi le Suparinpei pour jouer la couleur de la médaille car avec lui il avait déjà battu le Japonais Ryo Kiyuna, grand favori pour l’or, à Dubaï en 2018. “C’était pour lui mettre la pression. Il ressemble à un taureau sur le tapis et il fallait compenser avec un kata plus technique et avec plus de feeling”il expliqua. Mais cela n’a pas fonctionné. Son rival a marqué 28,72 avec son kata Ohan Dai, tandis que Damin a reçu 27,66.

Damin Quintero, sur le tapis olympique de Tokyo 2020.RAMN NAVARRO

“Je suis super content. Je me suis promis que je voulais venir aux Jeux Olympiques pour en profiter et la vérité est que je l’ai fait comme un nain. J’ai tout donné. Je fais toujours une grimace quand je perds mais pas aujourd’hui, aujourd’hui sur les photos je souris à cause d’une médaille olympique. C’est l’hôte “dit-il avec enthousiasme. Et cette médaille olympique, cet argent qui a le goût de l’or, c’est le métal numéro 115 de sa collection depuis 19 ans qu’il fait partie de l’équipe nationale de karaté.

La dernière a été réalisée sur le tatami du Nippon Budokan, où en 2019 il avait déjà décroché une médaille de bronze. Il s’est qualifié pour la finale en étant le meilleur du groupe A en phase de qualification et en phase d’élimination. Il n’y avait pas de couleur avec le reste des concurrents de son groupe. Dans les trois katas (Kururunfa, Ohan Dai -nouveau dans son répertoire- et Anan Dai) il obtient le score le plus élevé, le même que Kiyuna dans le groupe B. Le Japonais était le plus apprécié des 10 participants du tournoi dans tous ses katas. “C’est la rivale à battre. Hier, Sandra l’a eu, pourquoi n’allons-nous pas l’avoir ?”, a-t-elle déclaré après s’être qualifiée pour la finale.

La fin de sa vie

Ils avaient presque 8 heures d’avance. Il est allé au village olympique pour manger et se détendre. Il voulait faire une petite sieste pour se reposer et cela lui convenait bien, puisqu’il n’avait pas dormi une grande partie de la nuit. “Je n’arrivais pas à m’endormir et à 5 ans j’étais déjà réveillé et je ne pouvais pas dormir”, a-t-il avoué. C’était la fin de sa vie.

Dans celui-ci, Quintero a exécuté le kata Suparinpei, beaucoup plus technique que physique. Le joueur de Malaga a dû concourir en premier, tandis que son rival était sur le dos, concentré. A aucun moment il n’a regardé le tatami. Cependant, Quintero n’a perdu aucun détail du kata japonais.

RAMN NAVARRE

Kiyuna, qui est né dans la ville de Naha en 1990, la capitale d’Okinawa, paradis des eaux cristallines au sud de l’archipel japonais et berceau du karaté depuis ses origines au XIVe siècle, a remporté l’or avec un score de 28,72, par 27,66. de l’espagnol. Le Japonais est triple champion du monde de kata masculin et double champion du monde par équipe.

Un long voyage vers les Jeux

Le train du rêve olympique de Kingtero a son dernier arrêt à Tokyo – le karaté ne sera pas olympique à Paris – mais le premier nous ramène au À l’été 1996, quand, à l’âge de 12 ans, l’homme de Malaga a écarté la table du salon de sa maison, a mis un matelas à sa place et a passé toute la nuit devant la télévision. Il ne voulait pas manquer les Jeux d’Atlanta et, par-dessus tout, il aimait la natation et les épreuves d’athlétisme. “Considérez ces athlètes comme des surhommes et des super femmes” et maintenant il est l’un d’entre eux et sert d’inspiration aux nouvelles générations.

J’ai déjà donné tout ce que j’avais à donner en karaté Damin Quintero, médaille d’argent olympique en katas

Je fais du karaté depuis l’âge de 8 ans quand sa mère a essayé de lui faire apprendre un peu de discipline et d’arrêter de faire des bêtises. “Le karaté m’a rendu fort physiquement et mentalement. Il m’a fait savoir comment travailler sous pression et cela m’a aidé dans mon temps en tant qu’ingénieur. Cela vous aide à être une meilleure personne”, dit-il.

Pour lui, il a renoncé à sa carrière d’ingénieur aéronautique et à être avec sa famille. J’ai quitté Malaga pour m’entraîner au CAR à Madrid. “Maintenant, je ne pense qu’à mes vacances car elles ont été des années très difficiles. Continuer à m’entraîner pour la Coupe du monde à Dubaï en novembre. car ils ont 19 ans en équipe nationale et laisser la famille derrière est de plus en plus compliqué. Je pense avoir déjà donné tout ce que j’avais à donner en karaté”, a-t-il avoué.