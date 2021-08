Karaté | Jeux Olympiques : Damin Quintero : « J’ai déjà tout donné en karaté »

Mis à jour le 08/06/2021 – 15:32

Damin Quintero, qui a toujours été fatal à perdre, cette fois il l’a pris différemment. Il venait de remporter une médaille olympique. “Je suis hyper content. Je me suis promis que je voulais venir aux Jeux Olympiques pour en profiter et la vérité est que je l’ai apprécié comme un nain. J’ai tout donné. J’ai toujours un visage en colère quand je perds mais pas aujourd’hui, aujourd’hui sur les photos en souriant parce qu’une médaille olympique est l’hôte », a déclaré l’homme de Malaga à qui Pablo del Ro, le psychologue centrafricain à Madrid, mordait le matin avec le départ de Messi pour tenter d’alléger le fardeau des deux derniers jours.

“Pour le moment, ces Jeux étaient la seule chance d’en participer. Les cerceaux sont un rêve mais aussi une pression pour le faire très bien, pour avoir obtenu une médaille à ses débuts en karaté. Nous avons montré ce que c’est et maintenant nous espérons que les prochaines générations sont là », a déclaré Quintero, qui aimerait voir le CIO redonner une chance à son sport malgré le fait qu’il ne sera plus là.

Les cerceaux sont un rêve mais aussi une pression Damin Quintero, vice-champion olympique de kata

Près de deux décennies en équipe nationale

Il est en équipe nationale depuis 19 ans et les sacrifices de ces années loin de la famille commencent déjà à peser. “En ce moment je ne pense qu’à mes vacances car ça a été des années de préparation très dures puisqu’ils nous ont dit à Ro que le karaté serait là. Continuez à vous entraîner pour la Coupe du monde de Dubaï en novembre et préparez-le à cent pour cent. Plus tard, nous verrons parce qu’ils ont 19 ans en équipe nationale, c’est de nombreuses années, et à la fin on voit les résultats mais laisser la famille derrière devient de plus en plus compliqué. Je pense avoir déjà donné tout ce que j’avais à donner en karaté”, a-t-il reconnu.

Et ce vendredi il a tout donné avec un kata très technique avec lequel il avait déjà battu Kiyuna à Dubaï en 2018. « C’était pour lui mettre la pression. Il a l’air d’un taureau sur le tapis et a dû être compensé par un plus kata technique et plus de feeling », a-t-il expliqué.

Avant de sauter sur le tapis, Jess del Moral l’a encouragé à mettre la pression de côté et à profiter. “Nous avons déjà la médaille. Sortez et profitez, c’est le kata que vous allez porter dans votre mémoire”, il lui a dit. Et c’était ainsi, j’ai apprécié la façon dont je l’avais fait toute la journée. Depuis que je suis monté au tatami le matin, j’ai changé la puce.

Quintero est surpris de la répercussion. “Mes parents m’ont dit qu’ils étaient dans un bar de plage à Malaga et qu’il y avait 100 personnes qui me suivaient et je ne connais pas 100 personnes là-bas”, a-t-il déclaré en riant.