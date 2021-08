Karaté | Jeux Olympiques : Damin Quintero : le destin l’a amené en Espagne et ses ébats d’enfant l’ont mené sur le podium olympique

Damin Quintero : « J’ai failli brûler le bar de la plage dans mon urbanisation »

La demande de dentistes et de quelques amis espagnols sont à l’origine de Le chemin de Damin Quintero vers la médaille d’argent olympique. Ses parents, Hugo et Miriam, ont émigré en raison de la crise économique de la fin des années 1980. Avec les permis approuvés pour aller en Australie, ils ont changé leur destination à Madrid au dernier moment. « Des amis espagnols nous ont dit qu’il y avait du travail pour les dentistes ici », se souvient Miriam, la mère de Damin.

La la prédilection pour la mer et la plage les conduisit immédiatement à Malaga. Ils sont arrivés à Torremolinos. “Nous avons rencontré des gens et nous y sommes restés, à 100 mètres de la mer, à côté de la plage de La Carihuela. Si nous étions allés en Australie, peut-être que maintenant Damin au lieu du karaté jouerait au rugby« Commentaire Myriam.

Sa mère l’a poussé à enfiler le karatégui. Il a commencé avec 8 ans au Goju-Ryu Club, juste deux après son départ d’Argentine. À l’école, il aimait le basket-ball et le water-polo. Comme il était assez espiègle, Miriam l’a dirigé vers le krate. “Cette discipline lui a été utile, c’est très conseillé pour les enfants agités. Ça a commencé et puis il a aimé ça et il ne voulait plus changer.” Ainsi commença Damin Quintero une carrière pleine de succès jusqu’au podium à Tokyo.

Une troisième place au Trophée de Noël 1992 a ouvert son palmarès élevé. “Mon père a pleuré pendant qu’ils me le donnaient.” Ce petit verre occupe une position privilégiée sur l’étagère, battue par le poids, où sa mère place ses trophées et médailles les plus importants. Dix ans plus tard, son premier appel avec la sélection d’un cadet européen.

Damin Quintero : « J’ai failli brûler le bar de la plage dans mon urbanisation »

De nouveau la figure de son père apparaît. “Je suis entré dans le gymnase étouffé pour me dire que la Fédération avait appelé que dans deux jours je voyageais en Allemagne”, se souvient-il. Sa présence n’était pas dans les plans initiaux. Il avait terminé troisième du championnat d’Espagne. Le gagnant n’a pas pu participer en raison de son âge. L’entraîneur, son entraîneur à l’époque, a choisi le deuxième, mais il a été blessé. Quintero est parti pour Madrid. Il est entré en RCA pour deux jours et s’est retrouvé en finale de l’Europe. Devant un Allemand, il a remporté l’or.

A 18 ans, il s’installe à La Blume. Famille supplémentaire et trois jours plus tard, il a pris un bus et est rentré chez lui. Avec le soutien de leur peuple, ils sont retournés progresser en krate, main dans la main avec Miguel ngel Lpez, et ont étudié l’aéronautique car “j’ai toujours été fasciné par l’espace et c’était la chose la plus proche”. En 2004, il a été finaliste en Europe et a également affronté l’adversité.

En 2008, j’ai pensé à arrêter. Il ne comprenait pas qu’ils ne compteraient sur lui que pour l’équipe de kata. Il n’a pas participé à des compétitions individuelles. Il a affronté l’entraîneur de l’époque et la directive technique de la Fédération. Il a été expulsé pendant six mois. La situation a été réorientée. “Mon entraîneur et ma famille m’ont dit de m’accrocher. J’ai continué à m’entraîner, à concourir… J’ai pris quelques clubs de plus mais tout a changé”, explique Quintero.

Sur le podium continental depuis 2004

Il a remporté son premier européen absolu en 2013. Au premier tour, il a battu Luca Valdesi, son idole. L’Italien a remporté 13 médailles d’or consécutives. « J’avais l’impression qu’il prenait le dessus.

Damin Quintero, Fran Salazar et Pepe Carbonell, l’équipe de kata en 2013.

Damin n’a pas quitté le podium continental depuis 2004, lorsqu’il avait remporté la médaille d’argent à l’âge de 19 ans. Ajouter 22 métaux : 10 médailles d’or (six en individuel et quatre avec l’équipe), 9 d’argent et 3 de bronze, en plus de deux vice-champions du monde. Accumuler 115 médailles dans sa carrière (78 internationales et 37 nationales). Il est numéro 1 au classement mondial. Élu meilleur combattant de karaté de tous les temps. Il ne met jamais les pieds sur le tapis de compétition avant le premier match. C’est un mana comme lui rituel préalable consistant à reculer les pieds, comme des taureaux avant de charger. « Je me donne une impulsion à faire le plein, avoue-t-il. Sa femme, Cassandra, qui a vibré de Gijn, et le reste de sa famille sont ses principaux piliers.

Dans ces tournois et championnats leurs parents l’ont toujours été. Téléphone ou appareil photo en main, ils ont enregistré tous les combats de Damin “Nous avons des milliers de vidéos à la maison, des cassettes, des fichiers, des photos, des trophées… Nous enregistrons tout”, reconnaît Miriam. Cette fois, la pandémie les a empêchés de se rendre au Japon, mais la collection a été complétée par une nouvelle vidéo et une médaille qui sera bientôt à côté de ce petit verre de ce trophée de Noël 1992, année olympique. Une prédiction de ce qu’il a accompli 29 ans plus tard.