Un jour après que Sandra Sanchez eut conquis le or olympique de karaté Dans la modalité kata, Damin Quintero a suivi le chemin du triomphe au Nippon Budokan – temple des arts martiaux au Japon – et s’est qualifié pour la finale masculine. Le Malagasy de 37 ans se battra pour l’or contre le Japonais Ryo Kiyuna, qui joue à domicile, et être la treizième médaille espagnole à Tokyo et la 115e de sa carrière.

‘Kingtero’, qui n’est plus descendu du podium continental depuis 2004, en tête du tour de qualification du groupe A grâce à la magnifique exécution du kata Kururunfa, qui lui a valu un score de 27.34 et l’Ohan Dai (27,40). En tout, les Espagnols sont allés à égalité avec 27,37 points.

Kiyuna, pour sa part, gagné dans le groupe B -dans lequel se trouvaient le turc Ali Sofluougo et le vénézuélien Antonio Jos Daz- avec un score total de 28,33, pour l’exécution de leurs kata Chan (28,26) et Anan (28,40).

En séries éliminatoires, auquel passent les trois meilleurs de chaque groupe de la phase précédente, l’espagnol et le japonais étaient encore les meilleurs et cet après-midi (12h50 en Espagne) ils ont rendez-vous en finale.

Le rêve olympique

Le rêve de Damin Quintero a son dernier arrêt à Tokyo, mais il a commencé bien plus tôt. À l’été 1996, à l’âge de 12 ans, le natif de Malaga mettait de côté la table dans son salon, posait un matelas sur la table et passait toute la nuit devant la télévision. Il était l’un des nombreux spectateurs aux Jeux olympiques d’Atlanta. Il aimait particulièrement les épreuves de natation et d’athlétisme. Ce jeune homme “considérait ces athlètes comme des surhommes et des superfemmes” et maintenant il est l’un d’entre eux.

Haricot a commencé par 8 ans de karaté poussé par sa mère, qui voyait dans cet art martial un moyen d’acquérir de la discipline puisqu’il était un enfant agité et assez espiègle. “J’ai failli brûler le bar de la plage dans notre urbanisation quand j’étais petit”, j’ai récemment participé au BRAND Olympic Test.

La médaille olympique sera 115

Depuis 2004, Malaga a ajouté 22 métaux européens (10 ors, dont six

individuel et quatre avec l’équipe; 9 argents et 3 bronzes) et deux vice-champions du monde. A accumulé 114 métaux dans sa carrière (77 internationaux et 37 nationaux).