Karaté | Jeux Olympiques : le combattant espagnol de karaté Ral Cuerva assiste aux Jeux avec la Suisse

Mis à jour le 22/07/2021 – 10:08

Ral corbeau est l’un des karatécas de l’équipe de kumité qui ils ont renoncé à se battre pour le bronze au tournoi européen de karaté pour les “disqualifications et sous-évaluation par l’équipe de direction”, comme annoncé dans un communiqué. Cette démission leur a valu une sanction conservatoire et une procédure de sanction pour les infractions très graves. Ils encourent une possible suspension de 2 à 5 ans avec une amende de 3 000 à 30 000 eurosOui, selon l’avis qu’ils ont reçu après que leur cas soit parvenu au Comité de discipline sportive de la Fédération de Kraté.

Cuerva, comme le reste de ses compagnons (Alberto Delestal, Samy Ennkhaili, Jos Rafael Ibez, Rodrigo Ibez, Marcos Martnez et Babacar Seck) qued hors de la pré-olympienne. Ses options d’être à Tokyo ont été anéanties. Maintenant, Cuerva verra ce rêve se réaliser avec un autre pays et sous une autre facette.

Le combattant de karaté a accepté l’invitation du corps technique de l’équipe suisse d’agir comme entraîneur d’Elena Quirici, bronze de la Coupe du monde en 2012 à 18 ans, trois fois champion d’Europe (deux en individuel, 2018 et 2016, et un autre par équipes en 2018) et vice-champion continental à deux reprises (2015 et 2019). Ils se connaissent depuis trois ans. Ils sont en couple et depuis la pandémie, il est également entraîneur personnel. “Le manque d’entraînement et le fait de devoir rester en forme nous ont obligés à nous adapter, et c’était elle qui avait les meilleures chances de se qualifier, alors nous avons décidé de nous concentrer sur elle et de commencer à travailler comme ça”, se souvient Cuerva.

Quirici a obtenu le billet pour Tokyo après avoir remporté la qualification olympique à Paris. Concourez dans la catégorie des +61 kg. “Je connais Elena depuis trois ans, c’est ma première expérience en tant qu’entraîneur. Je veux apporter toute mon expérience, prendre soin de l’athlète et le faire se sentir important”, explique Cuerva.

le Un combattant espagnol de karaté a accompagné Quirici, bronze aux Jeux européens 2019, ces dernières semaines dans deux concentrations en Grèce et à Gran Canaria. En une semaine, voyage au Japon. Le 7 août sera la date de la compétition du combattant suisse de karaté. Cuerva y assiste avec l’accréditation du Comité Olympique Suisse. “Je pense qu’il peut gagner l’or. Il grandit dans les championnats importants. Il a une façon très excitante de se battre, il se bat avec son cœur et avec beaucoup de courage, il ne donne jamais de point pour perdre”, a déclaré Cuerva.

Elle a montré ce courage en 2018. Elle s’est blessée au pied et a été opérée. Il n’avait que deux semaines pour se préparer aux européennes de Novi Sad. Une fois là-bas, il a accroché deux médailles d’or : individuelle et par équipe. “J’avais peur, mais dans ma tête, j’ai toujours eu la certitude de pouvoir revenir plus fort”, se souvient Quirici.

Avec une mère enseignante de karaté et deux frères de karaté, à l’âge de 4 ans elle débute dans ce sport. “Ils étaient mes idoles et je voulais être aussi fort qu’eux”, se souvient-il. Cela a commencé en katas, mais s’est terminé en kumite. “Ayant deux frères aînés à la maison, le kumite était plus important que le kata. Imaginez ces combats”, dit-il en riant.

Maintenant, il rêve de la médaille à Tokyo. “C’est un succès d’être ici, je vais à tous les tournois avec l’idée de gagner. Ce serait incroyable, mais aussi mérité pour tout le travail que j’ai fait“, Expliquer.