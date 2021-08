Karaté | Jeux Olympiques : Sandra Snchez en veut plus : “Mon défi est de gagner l’Europe, la Coupe du monde et les Jeux la même année”

Mis à jour le 08/06/2021 – 10:05

Sandra Sanchez n’a dormi que deux heures ce soir et a avec la médaille d’or sur l’oreiller. “Jess a pris une photo de moi et de tout”, rit-elle. Elle est toujours en train de devenir championne olympique, un titre auquel on ne croit pas tout à fait. De même qu’il lui est difficile de supposer qu’il fait déjà partie des grands athlètes espagnols. Elle continue de devenir minuscule. L’or olympique autour du cou, il pense déjà à la Coupe du monde et boucle ainsi le triplé d’or cette année.

Hier, il n’arrêtait pas de dire ‘Je n’y crois pas, je n’y crois pas’. Pensez-vous que vous êtes un champion olympique ?Je touche encore la médaille. Je commence à regarder des vidéos et à prendre conscience que tout cela s’est passé, mais c’est difficile d’atterrir et de digérer tout ce qui m’arrive. Avez-vous pu dormir ce soir ? C’est fou. Dès que je suis arrivé au village olympique, je suis allé dîner parce que j’avais faim et j’ai ensuite fait des interviews. J’ai trois ou quatre heures du matin. J’ai dormi deux heures. Vous n’avez pas le temps de gérer vos sentiments. Hier, il a dit qu’il fumait son téléphone portable. As-tu déjà pu répondre à tous les messages ? Aujourd’hui, entre kata et kata de Damin, j’ai répondu à certains dans l’ordre et quand je pense avoir répondu beaucoup je vois qu’il y en a encore des centaines (rires). des félicitations spéciales? On a vu par exemple ceux de Pau Gasol sur les réseaux sociaux… Je n’ai pas eu le temps de tous les voir. Et je sais que j’ai aussi un message de Rafa Nadal (il le dit avec un ton d’incrédulité et les yeux écarquillés) Je vois qu’il n’est pas encore conscient de ce qu’il a accompli… Je ne sais pas s’il le sera. Maintenant, je l’apprécie, jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de travail.

Que t’a dit ta famille hier ? C’est avec les seuls que j’ai pu parler hier mais comme il y avait beaucoup de monde chez mon frère Paquito je n’ai entendu que des cris de ‘On t’aime’ et ‘Celui que tu ont foiré, poussin’ (rires). Mon frère l’a lue hier chez lui et il m’a déjà dit ce qu’il attendait.Pourquoi, avec tout ce qu’il a accompli, a-t-il encore l’air petit ?J’ai du mal à digérer ce qui m’arrive. Carolina Marn m’avait laissé un message de félicitations et pour moi c’est une star. Je l’ai vu et j’ai dit ‘Hala’, qu’est-ce qu’il m’écrit, a-t-il couché avec la médaille d’or à la fin ? (Rires) Jess vient de me montrer une photo sur laquelle il me voit mort et avec la médaille collée à l’oreiller . Je l’ai mis de côté quand je suis allé dormir et il est resté là. Maintenant, je le transporte dans mon sac à dos, il m’accompagne partout. Pendant des années, il a donné les médailles à ses parents, vont-ils les garder ? (Rires) Je suis désolé maman et papa mais celui-ci reste chez moi. Pas seulement la médaille, j’aimerais imprimer une des photos avec Jess nous serrant dans ses bras et la mettre à côté de la médaille. Je pense que les deux sont également représentatifs. Et les placer tous les deux sur le tatami qu’ils ont chez eux ? Sûrement, dans un endroit que nous aimons tous les deux. De l’or le jour de leur cinquième anniversaire de mariage… Plus spécial impossible Nous sommes super paumés et nous ne nous souvenons jamais si nous nous sommes mariés ça donne 5 ou 12 parce qu’au début ça allait être 12. Maintenant je sais qu’on n’oublie jamais. C’était très spécial parce que c’est une coïncidence. Si los Juegos hubiesen sido el ao pasado, hubiese competido el da 6, no el 5. Y en un ciclo olmpico de 5 aos… Parece que todo significa algo.Descansar algo antes de empezar a preparar el Mundial?Tengo el Mundial en la tête. Mon défi est de gagner l’Europe, la Coupe du monde et les Jeux la même année. Mais oui, il faut d’abord se déconnecter et avoir du temps pour soi en couple, sans qu’il me donne des ordres en tant que coach et m’envoie des burpees. Et après la Coupe du monde, je ne fixe pas de date pour mon dernier championnat dans lequel je décide de prendre ma retraite. Maintenant je vis la triple couronne puis je me laisse porter par les sensations. Et c’est aussi une femme sélectionneuse de kata, donc ce que je fais est capable de le transmettre aux nouvelles générations est positif.