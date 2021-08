Karaté | Jeux Olympiques : Sandra Snchez et Damin Quintero : “A l’aéroport on ressemblait à des footballeurs”

Mis à jour le 13/08/21 – 09:33

Depuis une semaine maintenant, la vie de Sandra Sanchez et Damin Quintero “est folle”. Ils n’ont pas encore eu le temps de répondre aux innombrables messages de félicitations qu’ils ont reçus et ils ont à peine pu voir leurs familles. Leurs médailles olympiques d’or et d’argent, respectivement, en kata les ont rendus “célèbres” du jour au lendemain. Ils visitent MARCA seulement 24 heures après avoir atterri du Japon et avouent qu’ils sont toujours “dans un nuage”.

“A notre arrivée à Barajas, la porte s’est soudainement ouverte et on a vu tellement de monde et tellement de médias qu’on avait l’air de footballeurs”, raconte en riant l’homme de Malaga. “Nous sommes très reconnaissants pour tant d’expressions d’affection et pour tout ce rêve vécu et que nous continuons à vivre. Cela ne durera pas des mois mais des années”, a-t-il ajouté. “Tout est si intense et si grand que peu importe ce que nous aurions imaginé, cela dépasse tout», souligne la Talaverana, qui a déjà reçu ce jeudi matin un hommage de ses compatriotes à la mairie. Une autre attend Damin à Malaga la semaine prochaine.

Quand vous voyez la finale, voyez toutes les choses qui peuvent être améliorées Jess del Moral, entraîneur national de kata

Jeudi était le premier jour où le champion olympique a osé voir un peu la finale. Damin préfère la voir avec plus de recul, mais Sandra a mis la vidéo à Jess del Moral, la sélectionneuse nationale et son mari, qui n’ont même pas voulu la regarder pendant le petit-déjeuner. “J’ai besoin de temps pour passer pour que je puisse assimiler cela et en profiter. Je veux voir leurs visages, leurs réactions et vivre tout ça… Et aussi voir toutes les choses qui peuvent être améliorées”, avoue le technicien tandis que Sandra et Damin rient.

Del Moral, le gourou des katas

Et ils le font parce qu’ils le connaissent parfaitement et qu’ils connaissent son degré d’exigence maximale. En fin de compte, ils ont vécu tout le cycle. “Ça n’a jamais de fin. C’est super exigeant mais c’était le seul moyen d’arriver là où nous sommes arrivés. Je me souviens qu’avec le sujet du physique, quand je ne pouvais pas gagner le championnat d’Espagne, l’arbitre disait toujours que j’étais petit. Jess m’a dit : ‘Tu vas être la plus forte, je vais faire de toi la plus forte.’ Et au final, c’est l’une des choses qui a déterminé de remporter l’or aux Jeux », explique Snchez, qui a obtenu le même score que le Japonais Shimizu dans la partie technique mais l’a remporté dans la partie physique de la finale.

Del Moral a pris ses fonctions il y a cinq ans. Le karaté espagnol n’avait alors pas de modèle et il a commencé à le construire à partir de zéro. Pour cela il buvait d’autres sports : gymnastique, taekwondo, badminton, canoë… “Nous avons fait des essais et des erreurs. Ils ont été mes cobayes”, dit-il en désignant Sandra et Damin. “Aujourd’hui ce sont presque des gymnastes qui font une partie du karaté et il y a quelques années c’était l’inverse. Nous avons essayé de l’unir pour atteindre la perfection et nous avons dû intégrer des éléments de haute compétition dans le karaté traditionnel”, explique le madrilène.

Sandra Snchez, Jess del Moral et Damin Quintero.NGEL RIVERO

Dès son arrivée, le karaté espagnol s’est professionnalisé dans la modalité kata. Avec elle, même le moindre détail est pris en charge : alimentation, repos, sommeil… et avec lui venaient les séances d’hypoxie ou les concentrations en hauteur en RCA de la Sierra Nevada. Le dernier, juste avant de partir pour le Japon.

“Ça va être les trois semaines les plus difficiles de votre vie”, je les ai prévenus. Et il a tenu parole. “Ça m’a donné envie de prendre la valise et d’aller à Malaga, qui était tout près”, se souvient Quintero en plaisantant. “C’est un geek du karaté (en référence à Jess), mais c’est ce dont nous avions besoin, et m’a placé là où je suis aujourd’hui. Avant qu’il n’arrive, je n’aurais jamais imaginé être à ce niveau”, avoue-t-il.

Et ce niveau est sorti le jour de la finale, à la fois pour Sandra et Damin. “Ce moment, vous vous en souviendrez toute votre vie et je veux que vous vous en souveniez comme le plus beau. Profitez-en”Del Moral leur a dit avant. “Et ils ont fait leurs meilleurs katas et leur meilleur championnat”, ajoute-t-il. Un championnat dans lequel Sandra était plus calme que jamais et dans lequel Damin ne se détendait que lorsqu’il montait sur le tatami. Elle dormait sans problème ; Il n’a pas fermé un œil. C’était le jour qu’ils avaient attendu toute leur vie.

Son avenir après la Coupe du monde

Maintenant, quand ils regardent leurs médailles, ils y voient tous les sacrifices qu’ils ont dû faire ces années, laissant derrière eux beaucoup de choses, dont la famille. Quintero, en effet, doit toujours à sa femme la lune de miel après deux ans. Ils le planifieront après la Coupe du monde en novembre, où lui et Sandra iront pour l’or.

Et après? Del Moral quittera la RCA en novembre, bien que “pour le moment” pas le poste d’entraîneur. Damin prolongera sa carrière pour une année plus sûre et Sandra laissera “ses sentiments, son corps et sa tête tracer le chemin”.