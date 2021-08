Karaté | Jeux Olympiques : Sandra Snchez et Damin Quintero, porte-drapeaux à la cérémonie de clôture

Mis à jour le 08/06/2021 – 14:11

Sandra Sanchez, or en katas, et Damin Quintero, argent, seront les porte-drapeaux de la délégation espagnole lors de la cérémonie de clôture. Cela a été communiqué Alexandre Blanc, président du Comité olympique espagnol, à l’issue de la finale masculine de kata entre Quintero et Ryo Kiyuna.

Blanco, présent au Nippon Budokan, a commenté cela à Damin et Sandra, également présentes au pavillon. Oui Sal Craviotto et Mireia Belmonte Ils étaient chargés de porter le drapeau à l’ouverture, les hommes de karaté seront chargés de diriger les athlètes espagnols à la clôture des Jeux Olympiques. “C’est un honneur et un privilège. Nous ne l’avions pas imaginé, nous pensons que demain nous quitterons déjà la Villa. C’est incroyable de faire ce que Sal et Mireia ont fait : porter le drapeau, représenter notre pays, et nous prendrons aussi Le karaté espagnol là-bas. il le mérite”, a déclaré Damin Quintero.

Le choix de Sandra et Damin est celui de deux athlètes à la belle carrière qui ont été couronnés d’une médaille d’or et d’une médaille d’argent aux Jeux Olympiques. Sandra Snchez a remporté la finale du kata face au japonais Kiyou Shimizu. Damin Quintero a signé une belle performance et seul Ryo Kiyuna, triple champion du monde, a été dépassé par le Japon.