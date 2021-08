Karaté | Jeux Olympiques : Sandra Snchez : “Je vais dormir avec la médaille d’or, je ne la lâcherai plus”

Mis à jour 05/08/2021 – 14:24

Sandra Sanchez n’a pas pu contenir son excitation. venait de proclamer Champion olympique de karaté dans la modalité kata au Japon, berceau de ce sport, et avant un japonais. Il avait tout contre lui mais il a réussi. Cela a été une métaphore de sa vie. Pour cela Je ne pouvais pas arrêter de pleurer de joie. “Je ne sais pas comment je suis. Heureuse, excitée, j’ai envie de rire, j’ai envie de pleurer, de sauter, de crier… Il y a tellement d’émotions !”, a-t-elle dit d’une voix brisée. “Je n’y crois pas encore”, ajouta-t-il en mettant ses mains sur sa tête.

Avant de partir, Jess del Moral, son entraîneur et mari, lui a rappelé qu’elle le pouvait. “Je me sentais calme, j’avais tellement confiance dans le travail qu’il a fait avec moi… Je savais qu’il avait des facteurs contre, que nous sommes au Japon, cette pièce en rouge est meilleure qu’en bleu, mais je pensais que si je sortais et faisais la même chose. Que puis-je faire et je laisse mon âme sur le tapis et je leur donne mon cœur, ils doivent le valoriser et je l’ai fait “, a-t-il déclaré avec un grand sourire.

Sandra Snchez ‘kata’ et remporte l’or olympique

“Tout était parfait dans le cadre parfait avant Shimizu. Si tu devais gagner, tu devais le faire comme ça”, a-t-elle avoué sans s’arrêter.

Ne pense pas qu’elle était une championne olympique

Snchez a été la première à exécuter son kata en finale. “Je voulais entrer dans mon monde et j’ai fait ressortir tout ce qui était en moi. Alors que sa rivale faisait le même kata après, elle était calme. Après, à Sandra le chemin de l’arbitre vers eux pour rendre le verdict est devenu éternel. « Il semblait que ça venait très lentement, au ralenti », a-t-il éclaté de rire.

Dès qu’elle le vit pointer vers elle, elle regarda sa main et regarda Jess. “Ne le crois pas”, insister. Puis vint l’étreinte entre eux, les larmes et l’émotion débordante. Vers les caméras, il fit un geste pour son frère Paquito et son neveu. “Je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien car seul, vous n’irez nulle part”, a-t-elle déclaré humblement.

Lorsqu’il a remporté l’or mondial à Madrid en 2018, cette nuit-là, le Talaverana a dormi avec la médaille. Cette fois aussi ? “Oui, oui, je ne la lâche plus. J’ai hâte de la toucher et de voir qu’elle est réelle, qu’elle est à moi, que je suis médaillée d’or“, a-t-il avoué avant de la monter sur le podium.

“J’ai besoin de temps pour croire que c’est réel, que je suis un champion olympique”, a-t-il ajouté.

“Ce n’est pas la fin du chemin, il faut se préparer pour la Coupe du monde”, a-t-il rappelé.

Sandra saute pour célébrer la médaille olympique.RAMN NAVARRO

Le championnat qui a été plus calme

Pour sa part, Jess del Moral n’a pas pu retenir ses larmes non plus. “Vous avez dû relâcher la tension. Je suis super excité”, a-t-il reconnu. Le coach a révélé de quoi ils avaient parlé lors de ce premier câlin au pied du tatami avec Sandra déjà championne olympique. “Nous l’avons fait! Cela semblait un mensonge et nous sommes ici. Être en finale était un prix et avec cet or, que demander ? Je lui ai fait un gros câlin et nous avons tous les deux commencé à pleurer. Je suis très heureux et reconnaissant à tous ceux qui nous ont soutenus. J’ai le portable dont je ne sais pas combien d’appels et de messages”, a-t-il avoué en riant.

Malgré le fait qu’elle ait “joué contre” le fait d’être au Japon et contre un rival japonais, je lui ai toujours fait confiance. “Je lui ai toujours dit qu’elle était capable. Je ne lui ai pas menti, je lui fais confiance et le kata est sorti spectaculaire”, a-t-il ajouté.

Del Moral a donné la clé pour que Sandra ait remporté l’or : “C’est le championnat qui a été plus calme et cela vient de la confiance qu’il y a dans le travail accompli. J’ai donné l’exemple l’autre jour : c’est comme un examen et si je vous dis la veille les questions. Tous les tours ont été très calmes et confiants.”

Faites confiance au karaté pour revenir au programme olympique à l’avenir. “Notre travail était de montrer le karaté au monde et quelle meilleure vitrine. Nous avons les capacités d’être plus que suffisant dans d’autres Jeux et qu’ils nous donnent l’opportunité. Cela doit continuer et donner la possibilité aux jeunes », a-t-il déclaré.