Karaté | Jeux Olympiques : Sandra Snchez ‘kata’ et remporte l’or olympique

Mis à jour 05/08/2021 – 13:12

“Je vais vous offrir une médaille olympique pour notre anniversaire”Sandra Sanchez a dit à Jess del Moral, son mari et entraîneur national de kata, à son réveil dans le village olympique. Il l’a fait plus tôt que d’habitude, peut-être par plaisir de savoir que le rêve était sur le point de se réaliser. Aujourd’hui, ils sont mariés depuis cinq ans et le Talaverana fait partie de ceux qui tiennent leurs promesses. Il lui a remis une médaille d’or, la première dans l’histoire du karaté olympique, dans la modalité kata dont elle est la reine. “Maintenant, voyons ce qu’il fait. Je ne vous dis pas de l’améliorer, mais de l’égaler”, a-t-il déclaré en riant. Il n’est plus descendu du podium depuis la Premier League à Paris en janvier 2015 et c’est aujourd’hui sa 55e médaille consécutive. et, sans aucun doute, le plus spécial. C’est aussi la dixième médaille espagnole à Tokyo. L’or est allé au Japonais Kiyou Shimizu, la grande star locale.

Sanchez est arrivé à 8h00 Nippon Budokan, le sanctuaire des arts martiaux où le judo a fait sa première olympique aux Jeux de Tokyo en 1964 et aujourd’hui le karaté l’a fait, je suis arrivé juste deux heures avant mon départ pour concourir pour la première fois sur un tapis olympique. Je ne me sentais pas nerveux, juste beaucoup d’excitation. « Le jour est enfin venu ! », se dit-il. Le jour où il avait attendu non seulement cinq ans, mais toute sa vie.

L’or brillant de Sandra Snchez en Kata

Peut-être le fait qu’il ait visité le Budokan la veille a aidé à calmer ses nerfs, pour les tenir à distance le jour le plus important de sa carrière sportive. Pour éviter toute distraction, six jours auparavant, il avait éteint ses réseaux sociaux et depuis hier également son portable. Il ne l’a utilisé que ces dernières heures pour parler à sa famille que “Il a installé un village olympique chez mon frère Paquito”, dit-il entre deux rires. Tous vêtus de T-shirts avec une photo de Sandra et de la maison décorée de photos et d’affiches. Il était, sans le vouloir, le “coupable” que Sandra a commencé dans ce sport à l’âge de 4 ans.

Ses parents l’avaient inscrite pour danser, mais elle n’a cessé de les harceler jusqu’à ce qu’ils la fassent passer au karaté avec son frère, de deux ans son aîné. Elle voulait juste être avec lui mais sur le tapis elle a appris à canaliser son énergie, son “mauvais lait” -Tu dois la croire quand elle dit qu’elle l’a toujours- et de transmettre son monde intérieur, qui est énorme, presque autant que son sourire, celui qu’il ne garde que lorsqu’il sort sur la natte et défie un rival imaginaire par son regard, ses gestes et ses mouvements. C’est en quoi consistent les kata et c’est précisément en quoi Sandra est enseignante. En réalité, Elle est considérée comme la meilleure karatéka féminine de kata de tous les temps.

La finale rêvée par le monde du karaté

Il est sorti sur le tapis olympique avec l’assurance de quelqu’un qui connaît très bien la leçon avant un examen et qui va pour l’Excellent. J’avais hâte de montrer tout le travail de ces derniers mois ou plutôt de ces dernières années. Son niveau de kata était à la lumière de celui de ses rivaux du premier groupe. En tête A – cinq par groupe s’affrontent – lors des tours de qualification avec un score final de 27,43 et au tour suivant, ils ont de nouveau été les meilleurs avec un kata Papurem, son favori, qui lui a valu un score total de 27,86, exactement le même avec lequel le Japonais Kiyou Shimizu, l’autre grand favori, est allé en finale du groupe B.

Jusqu’à la finale, il lui restait huit heures éternelles au cours desquelles il retournait au village olympique pour se reposer. Lisez un peu avant de dormir 20 minutes ou une demi-heure et rechargez batteries et énergie pour le final. Dans ce document, les deux ont exécuté le kata Chatanyara Kushanku, qui a valu à l’Espagnol un score de 28,06 et au Japonais Kiyou Shimizu un score de 27,99. Les deux sont à égalité technique mais Sandra remporte la section physique.

Sandra Snchez pose pour MARCA.NGEL RIVERO

S’il n’y avait pas eu la pandémie, sa famille aurait dû être au Budokan aujourd’hui, la regardant monter sur le podium, comme il l’était au WiZink Center de Madrid lorsqu’il a remporté la Coupe du monde en 2018. Sanchez leur avait donné le billet et les billets l’année dernière. ses parents, son frère, sa belle-sœur et son neveu, mais des restrictions et une interdiction du public l’ont poussé à venir de loin. Tout comme Son Goku, le protagoniste de Dragon Ball, a lancé des vagues vitales, ils ont aujourd’hui lancé des vagues de soutien et d’affection de Talavera et de toute l’Espagne.

Pendant qu’il concourait, dans son sac à dos, comme toujours, se trouvaient les sept boules de dragon qu’il avait achetées il y a des années lors d’un voyage au Japon. et que depuis, ils sont devenus son talisman parce qu’ils lui rappellent son frère, sa famille. Bien qu’elle soit de celles qui disent qu’il faut travailler la chance, c’est pourquoi elle s’entraîne depuis des années avec un degré d’exigence très élevé, puisqu’elle a réussi à convaincre J.ess del Moral de l’accepter comme étudiante. Et lui, qui s’est fait mendier, après avoir vu son talent et son envie, je promets que je la ferai championne d’Espagne. En fin de compte, il a fait d’elle une médaillée olympique. Après des jours et des jours de travail, y compris le Nouvel An.

Sandra Snchez avec Jess del Moral, la sélectionneuse de kata et son mari..

Lorsqu’il arrivera en Espagne il pourra enfin peindre le deuxième œil de son daruma, une poupée japonaise qui n’en a qu’une et l’autre n’est peinte qu’une fois l’objectif atteint. Il l’a déjà fait après la Coupe du monde. “Son œil n’est pas peint parce qu’il vous rappelle que vous devez travailler pour votre but et que tous les jours, quand tes cils et tout ton corps te font mal, tu n’as pas à t’arrêter“, Il dit.

Elle n’a jamais arrêté, même si beaucoup lui ont fait sentir qu’elle n’était pas bonne en karaté. Loin, très loin, sont les jours où elle a quitté la RCA à Madrid un mois après avoir obtenu la bourse pour être avec sa mère pendant qu’elle a vaincu le cancer du sein et qu’il lui a coûté de quitter l’équipe nationale avec l’ancienne Fédération. Trop les jours où il a dû émigrer en Australie, garant sa carrière de karaté visant à apprendre l’anglais et à se concentrer sur l’enseignement du karaté aux enfants. Et cette étape est très loin à Dubaï alors qu’en Espagne ils n’y croient pas.

Aujourd’hui, à 39 ans, elle regarde en arrière et pense que “les échecs sont la clé du succès” et qu’elle en est arrivée là grâce à tous les ennuis qui ont fait d’elle la Sandra qu’elle est aujourd’hui. Sa devise est “Ne vous lassez pas d’essayer et faites de l’impossible une réalité”. Savourez et savourez chaque jour sur le tatami car il sait mieux que quiconque ce qu’il faut pour atteindre l’élite. Jusqu’à ses 32 ans, il n’a pas remporté son premier championnat d’Espagne, il est allé au championnat d’Europe, il l’a gagné et, depuis, il a tout gagné. Aujourd’hui, c’est une référence internationale dont toute l’Espagne est fière.